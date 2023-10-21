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7.2 مليارات درهم سيولة الأسهم في 5 جلسات

10/21/2023 1:01:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة في 5 جلسات بقيمة جاوزت 7.2 مليارات درهم، منها 4.9 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.3 مليار درهم في سوق دبي، بعد التداول على 1.86 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 134 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند 3751.57 نقطة في آخر تداولات الأسبوع، منخفضاً 5.38 % في 5 جلسات.

وفي أسبوع قفزت أسهم الفردوس القابضة 76 %، واكتتاب القابضة 14.3 % والإثمار القابضة 11 % وزاد بنك السلام- البحرين 2.4 % وأملاك للتمويل 1.7 %، وجي اف إتش المالية 1 %. واستحوذ ((إعمار العقارية)) على النصيب الأكبر بنحو 809.8 ملايين درهم بنسبة 35 % من سيولة سوق دبي الإجمالية في 5 جلسات، تلاه ((الإمارات دبي الوطني)) بسيولة جاوزت 310.7 ملايين درهم. وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، عند 9306.51 نقاط، متراجعاً 1.86 % في أسبوع.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.09 مليار درهم في 5 جلسات. وعلى المستوى اليومي، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 3751.57 نقطة، متراجعا 1.49 % في نهاية جلسات الأسبوع. وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم أسمنت الخليج 8.8 %، وفودكو الوطنية 6.8 %، وبنك الشارقة 5.4 %، والجرافات البحرية 3.2 %، وإيزي ليس 3 % في نهاية جلسات الأسبوع.

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