النفط يعزز مكاسبه والذهب قرب 2000 دولار

عززت أسعار النفط مكاسبها أمس متجهة صوب تسجيل زيادات للأسبوع الثاني وسط تزايد المخاوف من توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وبالتالي تعطل الإمدادات من واحدة من أكبر مناطق إنتاج الخام في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتاً أو 1.1 % إلى 93.35 دولاراً للبرميل خلال التعاملات. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولاراً واحداً أو 1.1 % إلى 90.37 دولاراً. وسجل عقد استحقاق شهر ديسمبر الأكثر نشاطاً لخام غرب تكساس الوسيط 89.36 دولاراً للبرميل، مرتفعا 99 سنتاً أو 1.1 %. ويتجه كلا العقدين لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني. وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر وتتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

وخلال التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1983.46 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 يوليو. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1995.70 دولاراً وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 إلى 23.20 دولاراً .