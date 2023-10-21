Saturday, 21 October 2023 10:51 GMT

النفط يعزز مكاسبه والذهب قرب 2000 دولار

10/21/2023 1:01:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عززت أسعار النفط مكاسبها أمس متجهة صوب تسجيل زيادات للأسبوع الثاني وسط تزايد المخاوف من توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وبالتالي تعطل الإمدادات من واحدة من أكبر مناطق إنتاج الخام في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتاً أو 1.1 % إلى 93.35 دولاراً للبرميل خلال التعاملات. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولاراً واحداً أو 1.1 % إلى 90.37 دولاراً. وسجل عقد استحقاق شهر ديسمبر الأكثر نشاطاً لخام غرب تكساس الوسيط 89.36 دولاراً للبرميل، مرتفعا 99 سنتاً أو 1.1 %. ويتجه كلا العقدين لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني. وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في 3 أشهر وتتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

وخلال التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1983.46 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 يوليو. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1995.70 دولاراً وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 إلى 23.20 دولاراً .

MENAFN21102023000110011019ID1107279358

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث