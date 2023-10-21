Saturday, 21 October 2023 10:51 GMT

«بتكوين» فوق 30 ألف دولار

10/21/2023 1:01:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تخطت عملة بتكوين الرقمية أمس حاجز 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ أغسطس، لتتجاوز مكاسبها خلال الأسبوع عشرة بالمئة. وارتفعت أكبر عملة مشفرة تداولاً في العالم 4.8 % خلال التعاملات إلى 30037 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من أغسطس الماضي.

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