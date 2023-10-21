«بتكوين» فوق 30 ألف دولار

«بتكوين» فوق 30 ألف دولار
التاريخ
10/21/2023 1:01:51 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تخطت عملة بتكوين الرقمية أمس حاجز 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ أغسطس، لتتجاوز مكاسبها خلال الأسبوع عشرة بالمئة. وارتفعت أكبر عملة مشفرة تداولاً في العالم 4.8 % خلال التعاملات إلى 30037 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من أغسطس الماضي.
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