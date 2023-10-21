«بتكوين» فوق 30 ألف دولار

تخطت عملة بتكوين الرقمية أمس حاجز 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ أغسطس، لتتجاوز مكاسبها خلال الأسبوع عشرة بالمئة. وارتفعت أكبر عملة مشفرة تداولاً في العالم 4.8 % خلال التعاملات إلى 30037 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من أغسطس الماضي.

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