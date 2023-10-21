الإمارات وجهة الشركات والمستثمرين والمواهب

اختتمت أمس فعاليات الدورة 43 من معرض جيتكس غلوبال 2023، والذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 6000 جهة عارضة، و180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة، وحقق الحدث العالمي نجاحاً استثنائياً، تجسد في الحضور القياسي من المسؤولين والخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال والزوار فيما رسخ المعرض مكانة دبي ودولة الإمارات بشكل عام الإمارات، وجهة لكبريات المؤسسات والشركات والمستثمرين والمواهب والمبدعين من أنحاء العالم.

وأكد معالي عبد الله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، مع ختام «جيتكس جلوبال» أن الإمارات تشهد في المرحلة الحالية زخماً متنامياً في كافة القطاعات الاقتصادية مصحوباً بمجموعة من المؤتمرات والتجمعات الاقتصادية الكبرى، لافتاً أن توجيهات القيادة الرشيدة، تهدف إلى ترسيخ الدولة وجهة اقتصادية عالمية، تجمع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.

وأضاف أن الإمارات عززت موقعها واحدة من أكبر الوجهات التي تستضيف مقرات للشركات والمؤسسات العالمية الرائدة، علاوة على استضافتها لعدد كبير من التجمعات الاقتصادية الكبرى.

وقال معالي عبد الله بن طوق، إن الفعاليات الاقتصادية الكبرى التي تستضيفها الإمارات على مدار العالم، تسهم بشكل كبير وفعال في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية لافتاً إلى الدور البارز الذي تؤديه استضافة أبرز التجمعات العالمية على أرض الدولة، مثل أسبوع جيتكس للتقنية، ومنتدى الاستثمار ومؤتمرات الاقتصاد الأخضر ضمن مؤتمر الأطراف COP28 ومعرض دبي للطيران، ومعرض ومؤتمر الصحة العربي ومجالس المستقبل العالمية وغيرها التي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة، وجهة عالمية للاقتصاد والأعمال. والاستثمار ومركزاً للابتكار والإبداع والتكنولوجيا المتقدمة.

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