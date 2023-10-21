أول تعليق من حماس بعد إفراجها عن رهينتين أمريكيتين في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء القتال في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت حركة "حماس" مساء اليوم الجمعة، أنها تعمل مع جميع الوسطاء لإغلاق ملف المدنيين المحتجزين في غزة "حال توفرت الظروف الأمنية المناسبة".
وقال بيان صادر عن الحركة ، إنه في إطار التزامها مع كل الوسطاء وخاصة في مصر وقطر تم اليوم تسليم سيدة وابنتها تحملان الجنسية الأمريكية، بالتعاون مع الدوحة.
وفي خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء القتال في غزة قبل أسبوعين، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس مساء الجمعة، أنها أطلقت سراح محتجزتين أمريكيتين (أُم وابنتها) بوساطة قطرية.
وصرح الناطق باسم القسام أبو عبيدة في بيان مقتضب إن الخطوة " لدواعٍ إنسانية ولنُثبِت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءاتٌ كاذبةٌ لا أساس لها من الصحة".
ولوحظ قبل إعلان القسام المفاجئ تراجع كبير في حدة غارات إسرائيل على قطاع غزة وامتناع الكتائب عن إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.
وبحسب القسام فإن عدد الأسرى في هجومها ضد إسرائيل يوم السابع من الشهر الجاري بلغ ما بين 200 إلى 250 منهم مجموعة من حملة الجنسيات الأجنبية.
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