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أول تعليق من حماس بعد إفراجها عن رهينتين أمريكيتين في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء القتال في غزة

10/21/2023 1:01:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكدت حركة "حماس" مساء اليوم الجمعة، أنها تعمل مع جميع الوسطاء لإغلاق ملف المدنيين المحتجزين في غزة "حال توفرت الظروف الأمنية المناسبة".

وقال بيان صادر عن الحركة ، إنه ‏في إطار التزامها مع كل الوسطاء وخاصة في مصر وقطر تم اليوم تسليم سيدة وابنتها تحملان الجنسية الأمريكية، بالتعاون مع الدوحة.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء القتال في غزة قبل أسبوعين، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس مساء الجمعة، أنها أطلقت سراح محتجزتين أمريكيتين (أُم وابنتها) بوساطة قطرية.

وصرح الناطق باسم القسام أبو عبيدة في بيان مقتضب إن الخطوة " لدواعٍ إنسانية ولنُثبِت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءاتٌ كاذبةٌ لا أساس لها من الصحة".

ولوحظ قبل إعلان القسام المفاجئ تراجع كبير في حدة غارات إسرائيل على قطاع غزة وامتناع الكتائب عن إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

وبحسب القسام فإن عدد الأسرى في هجومها ضد إسرائيل يوم السابع من الشهر الجاري بلغ ما بين 200 إلى 250 منهم مجموعة من حملة الجنسيات الأجنبية.

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