بلينكن: لا يزال هناك 10 أمريكيين مجهولي المصير في غزة ويجب إطلاق جميع الرهائن المتبقين

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة عن ارتياحه لإفراج حماس عن رهينتين أمريكيتين، لكنه دعا الحركة إلى الإفراج عن بقية الأمريكيين الذين تحتجزهم منذ هجماتها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي "لا يزال عشرة أمريكيين في عداد المفقودين في هذا النزاع. نعرف أن بعضا منهم رهائن لدى حماس مع نحو مئتي رهينة تحتجزهم في غزة"، مضيفا أن كل الرهائن "يجب أن يفرج عنهم فورا ومن دون شروط".
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