بلينكن: لا يزال هناك 10 أمريكيين مجهولي المصير في غزة ويجب إطلاق جميع الرهائن المتبقين

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة عن ارتياحه لإفراج حماس عن رهينتين أمريكيتين، لكنه دعا الحركة إلى الإفراج عن بقية الأمريكيين الذين تحتجزهم منذ هجماتها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي "لا يزال عشرة أمريكيين في عداد المفقودين في هذا النزاع. نعرف أن بعضا منهم رهائن لدى حماس مع نحو مئتي رهينة تحتجزهم في غزة"، مضيفا أن كل الرهائن "يجب أن يفرج عنهم فورا ومن دون شروط".

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