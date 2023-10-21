الأونروا: إسرائيل طلبت إخلاء خمس مدارس مكتظة في غزة ولم تعد آمنة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة أن خمس مدارس تشرف عليها لجأ إليها الفلسطينيون في مدينة غزة، "لم تعد آمنة" بعد تلقيها تحذيرا إسرائيليا.

وقالت الأونروا في بيان إن إسرائيل طلبت منها إخلاء خمس مدارس، مضيفة "لقد أبلغتنا إسرائيل بضرورة إخلاء هذه البنى التحتية في أسرع وقت ممكن".

وأعربت الوكالة الأممية عن أسفها قائلة "لقد فعلنا ما في وسعنا للاحتجاج ورفض هذا القرار، لكن الخلاصة هي أنه من الآن فصاعدا لم تعد بنانا التحتية آمنة"، داعية إلى إخلاء "فوري".

في الوقت نفسه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تلقى "تهديدا من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس" في مدينة غزة.

وأضاف أن "أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتبارها مكان آمن فضلا عن الطواقم الطبية"، مطالبا "العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي "دعوة سكان شمال (قطاع) غزة إلى إخلاء" المنطقة "وفقا للتعليمات" التي أصدرها في 13 أكتوبر، حسب ما جاء في رد فعل أحد المتحدثين باسمه على طلب تعليق من وكالة فرانس برس.

وتسبب قصف طاول المستشفى الأهلي في مدينة غزة الثلاثاء في مقتل العديد من الأشخاص. واتهمت حماس إسرائيل باستهدافه بغارة جوية، منددة بما وصفته بـ"جريمة حرب".

ونفت إسرائيل مسؤوليتها عن القصف، قائلة إنه نتاج هجوم صاروخي فاشل نفذته حركة الجهاد وقد تبنت الولايات المتحدة هذه الرواية للأحداث.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة أن خمس مدارس تشرف عليها لجأ إليها الفلسطينيون في مدينة غزة، "لم تعد آمنة" بعد تلقيها تحذيرا إسرائيليا.

وقالت الأونروا في بيان إن إسرائيل طلبت منها إخلاء خمس مدارس، مضيفة "لقد أبلغتنا إسرائيل بضرورة إخلاء هذه البنى التحتية في أسرع وقت ممكن".

وأعربت الوكالة الأممية عن أسفها قائلة "لقد فعلنا ما في وسعنا للاحتجاج ورفض هذا القرار، لكن الخلاصة هي أنه من الآن فصاعدا لم تعد بنانا التحتية آمنة"، داعية إلى إخلاء "فوري".

في الوقت نفسه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تلقى "تهديدا من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس" في مدينة غزة.

وأضاف أن "أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتبارها مكان آمن فضلا عن الطواقم الطبية"، مطالبا "العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي "دعوة سكان شمال (قطاع) غزة إلى إخلاء" المنطقة "وفقا للتعليمات" التي أصدرها في 13 أكتوبر، حسب ما جاء في رد فعل أحد المتحدثين باسمه على طلب تعليق من وكالة فرانس برس.

وتسبب قصف طاول المستشفى الأهلي في مدينة غزة الثلاثاء في مقتل العديد من الأشخاص. واتهمت حماس إسرائيل باستهدافه بغارة جوية، منددة بما وصفته بـ"جريمة حرب".

ونفت إسرائيل مسؤوليتها عن القصف، قائلة إنه نتاج هجوم صاروخي فاشل نفذته حركة الجهاد وقد تبنت الولايات المتحدة هذه الرواية للأحداث.

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