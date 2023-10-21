قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الجمعة إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل هذا الأسبوع ترقى لأن تكون موافقة من الولايات المتحدة على الدمار في غزة، مضيفا أن التاريخ "سجل ذلك".

وقال فيدان لمحطة تي.آر.تي خبر الرسمية إن إسرائيل "غيرت الرواية" بشأن تورطها في الانفجار الذي وقع في مستشفى في غزة يوم الثلاثاء.



وأضاف أنه يأمل أن تسفر قمة في القاهرة يوم السبت عن اتفاق لوقف الهجوم الإسرائيلي.

وأضاف فيدان "ذهاب بايدن بالقطع إلى هناك في ظل هذه الظروف، ووجوده في وضع (يعني)، بطريقة ما، الموافقة على الدمار في غزة لهو شيء يسجله التاريخ.. هذه ليست مفاجأة بالنسبة للكثيرين، لكنها تخلق تصورا قد يسفر عن نتائج مختلفة كثيرة بالنسبة لأمريكا".

ومضى قائلا إن تركيا تقترح على نظرائها نظام ضمانات لإيجاد حل دائم للصراع، مضيفا أن تركيا مستعدة لتكون ضامنا للجانب الفلسطيني. كما دعا دول المنطقة الأخرى إلى المشاركة في هذا الأمر.

اقرأ أيضاً:

السيسي وماكرون: تدفق المساعدات يحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة

تركيا: زيارة بايدن لإسرائيل ترقى لمستوى الموافقة على الدمار في غزة

حماس تعلن إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين

بايدن يعرب عن سعادته الغامرة بعد إفراج حماس عن رهينتين أمريكيتين









