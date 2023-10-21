352 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة، حول التحديث اليومي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ 14 يوما، أنه ارتقى خلال الـ 24 ساعة الماضية 352 شهيدا.

وأوضح معروف، أن 61 شهيدا من مجمل الضحايا ارتقى في مناطق جنوب قطاع غزة، التي حددها الاحتلال بأنها "آمنة".

وبذلك يكون عدد الشهداء منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانه يوم 7 تشرين أول/أكتوبر الجاري (4137) شهيدا، و (13162) جريحا، إضافة إلى (1400) مفقود.

كما أدى العدوان الإسرائيلي إلى تهدم (5500) مبنى سكني بصورة كلية، كانت تضم (14200) وحدة سكنية، فيما تضررت نحو (133370) ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها (10127) وحدة سكنية غير صالحة للسكن. إضافة إلى (62) مقرا حكوميا وعشرات المرافق العامة والخدماتية دمرها الاحتلال، وألحق فيها الضرر الكبير.

وأوضح بيان مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن الاحتلال "يواصل استهداف المؤسسات التعليمية، حيث تعرّضت 160 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 19 مدرسة خرجت عن الخدمة".

وأشار إلى أنه "من أبرز مشاهد العدوان للأربع وعشرين ساعة الماضية، تدمير الاحتلال لأبراج مدينة الزهراء والمجزرة التي ارتكبها بقصفه كنيسة الروم الأرثوذكس.

ودعا رئيس "الإعلام الحكومي" إلى فتح معبر رفح دائما "ليشكّل مخرجاً للجرحى والمصابين ومدخلاً للمساعدات الإغاثية التي يحتاجها كل قطاع غزة".

وحذر من أن "أي تفكير بتوجيه المساعدات والاحتياجات التي يمكن أن تدخل لمناطق جنوب غزة، يعني تساوق واضح مع مخطط الاحتلال ومسعى لتحقيق ما لم يستطع المحتل تحقيقه بالقصف والدمار وممارسة الحرب النفسية".