يتجاهلان رسائل البريد الإلكتروني.. ويكتشفان مفاجأة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- تجاهل زوجان بريطانيان العديد من رسائل البريد الإلكتروني التي كانا يتلقيانها من دائرة اليانصيب الوطني، قبل أن يكتشفا أنهما ربحا جائزة يانصيب مغرية.
فوجئ الزوجان“جيمس بريجز” وزوجته“سالي بريجز” اللذان أمضيا 4 أسابيع في تجاهل رسائل البريد الإلكتروني من اليانصيب الوطني، عندما اكتشفا أنهما فازا بمبلغ 10 آلاف جنيه استرليني، أي ما يعادل قرابة 12 ألف دولار أمريكي، شهرياً لمدة عام كامل.
وبحسب الزوجين فإنهما تجاهلا رسائل البريد الإلكتروني من دائرة اليانصيب الوطني، لأنهما كانا مشغولين للغاية، وقالا إنهما تواصلا مع دائرة اليانصيب في نهاية المطاف للتأكد من مصداقية الرسائل، وفوجئا بأنهما فازا بالفعل بجائزة مجزية.
وأكد الزوجان أنهما لم يتوقعا أن تكون رسائل البريد الإلكتروني التي تلقياها، حقيقية، لذا لم يهتما بها في البداية، وانشغلا بالتزاماتهما التي شملت حضور جيمس لأحد المؤتمرات، وذهابهما في رحلة إلى برلين للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما.
وقبل أن يفكرا بإنفاق الأموال، استشار الزوجان والديهما، وينويان الآن شراء باب أمامي جديد لمنزلهما، والذهاب برحلة إلى فانكوفر، والاستثمار في العقارات على المدى الطويل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
MENAFN21102023000151011027ID1107279342
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.