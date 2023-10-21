Saturday, 21 October 2023 10:50 GMT

يتجاهلان رسائل البريد الإلكتروني.. ويكتشفان مفاجأة

10/21/2023 1:01:20 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- تجاهل زوجان بريطانيان العديد من رسائل البريد الإلكتروني التي كانا يتلقيانها من دائرة اليانصيب الوطني، قبل أن يكتشفا أنهما ربحا جائزة يانصيب مغرية.

فوجئ الزوجان“جيمس بريجز” وزوجته“سالي بريجز” اللذان أمضيا 4 أسابيع في تجاهل رسائل البريد الإلكتروني من اليانصيب الوطني، عندما اكتشفا أنهما فازا بمبلغ 10 آلاف جنيه استرليني، أي ما يعادل قرابة 12 ألف دولار أمريكي، شهرياً لمدة عام كامل.

وبحسب الزوجين فإنهما تجاهلا رسائل البريد الإلكتروني من دائرة اليانصيب الوطني، لأنهما كانا مشغولين للغاية، وقالا إنهما تواصلا مع دائرة اليانصيب في نهاية المطاف للتأكد من مصداقية الرسائل، وفوجئا بأنهما فازا بالفعل بجائزة مجزية.

وأكد الزوجان أنهما لم يتوقعا أن تكون رسائل البريد الإلكتروني التي تلقياها، حقيقية، لذا لم يهتما بها في البداية، وانشغلا بالتزاماتهما التي شملت حضور جيمس لأحد المؤتمرات، وذهابهما في رحلة إلى برلين للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما.

وقبل أن يفكرا بإنفاق الأموال، استشار الزوجان والديهما، وينويان الآن شراء باب أمامي جديد لمنزلهما، والذهاب برحلة إلى فانكوفر، والاستثمار في العقارات على المدى الطويل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

MENAFN21102023000151011027ID1107279342

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث