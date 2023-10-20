الكويت تؤكد ضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه وإقامة دولته المستقلة على أرضه

MENAFN - Al-Anbaa) أكدت دولة الكويت ضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه السياسية المشروعة كافة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله الحربي مساء أمس الخميس أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة تحت بند (سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي).

وشدد الحربي على أن أحد أبرز الأسباب التي تؤدي لإضعاف مبدأ سيادة القانون الازدواجية في المعايير التي يتم خلالها التعامل مع الخروقات الجسيمة لحقوق الشعوب في تقرير مصيرها مستشهدا بما حدث لدى الأشقاء الفلسطينيين على ضوء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي الأخير.

وأكد أن احترام مبدأ سيادة القانون يتطلب منا جميعا التعامل بعدالة مع مختلف انتهاكات القانون الدولي ودون انتقائية أو تمييز.

وقال إن دولة الكويت تؤكد "أن سيادة القانون على المستوى الدولي وتطبيقه واجب على جميع الدول وأن الفهم المشترك لهذا المبدأ يجب أن يقوم على الالتزام بالمواثيق والقوانين والأعراف الدولية".

وأشار إلى أن سيادة القانون مفهوم راسخ في ميثاق الأمم المتحدة الذي نص على أن أحد أهداف هذه المنظمة هو ايجاد الظروف التي "يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي".

وأعرب عن دعم دولة الكويت الكامل لجهود الأمم المتحدة بشأن تعزيز مبدأ سيادة القانون الذي يدفع قدما جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لاستكمال مسيرة العمل نحو عالم يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وأوضح الحربي أن أهمية سيادة القانون على الصعيد المحلي تنعكس في الأمن الذي تنعم به المجتمعات المحتكمة إلى دستور وقوانين تكفل المساواة والعدالة بين أفرادها وتؤكد احترام حقوق الإنسان وتحقق التكامل بين القوانين الوطنية والصكوك والالتزامات الدولية.

ولفت في هذا الصدد إلى دستور دولة الكويت الذي أطر العمل المؤسسي وعزز المسيرة الديمقراطية ومفهوم الحريات مضيفا أنه كفل الحريات العامة والحقوق المدنية وأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات.

وشدد على أن "سيادة القانون على المستوى الدولي تمثل حجر أساس العلاقات الدولية" مشيرا إلى أن "الامتثال للقانون الدولي بمختلف مصادره والالتزام بالمسؤوليات الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات هي مرتكزات تاريخية أوجدت الاستقرار في مجتمعنا الدولي".