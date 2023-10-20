إشهار مبرة الاحقاقي الخيرية وأسماء الأعضاء المؤسسين

MENAFN - Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار مبرة الاحقاقي الخيرية.ونص القرار على:

مادة 1:

تشهر مبرة الاحقاقي الخيرية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة 2:

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وجاء في ملخص النظام الأساسي لمبرة الاحقاقي الخيرية:

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة الاحقاقي الخيرية ومقرها دولة الكويت، وذلك بهدف نشر ثقافة القرآن الكريم (دروس تجويد وتحفيظ القرآن الكريم) وكفالة الأيتام داخل دولة الكويت ودعم الطلبة المعسرين وإقامة الندوات والمحاضرات الإسلامية ونشر العلوم الشرعية وتوثيق صلة الاخوة والتضامن بين افراد العائلة والمجتمع ودعم الوحدة الوطنية وزيادة التقارب بين شرائح المجتمع ونبذ نقاط الخلاف، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من اعمال البر والنفع العام او ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها، وذلك طبقا لما يقرره مجلس الادارة وبعد موافقة الوزارة وبشرط الا يتعارض ذلك مع اغراض المبرة، على ان تمارس تلك الاهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة.

والمؤسسون هم:

٭ د.صالح عبدالله محمد الصفار.

٭ د.عباس حسن عبدالعالي الرامزي.

٭ عبدالأمير محمد ابراهيم بوحمد.

٭ جعفر حسين علي الحاظر.

٭ علي طارق محمد البغلي.

٭ عبدالله داود السلمان.

٭ محمد ابراهيم علي الامير.

٭ فهد جواد عبدالمحسن بوحمد.

٭ حسين محمد ناصر بوعباس.

٭ احمد حمزة حسين الهزيم.

٭ ميثم سيد باقر سيد.

ويدير شؤون المبرة مجلس ادارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ اشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.