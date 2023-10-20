الشؤون عدم البدء في أي حملة لجمع التبرعات قبل الحصول على موافقة الوزارة

الشؤون عدم البدء في أي حملة لجمع التبرعات قبل الحصول على موافقة الوزارة
التاريخ
10/20/2023 2:40:47 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
أهابت وزارة الشؤون الاجتماعية بالمواطنين والمقيمين إلى التأكد من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة والمسجلة لديها.
ودعت الوزارة، في بيان صحافي، إلى ضرورة التأكد من هوية جامع التبرعات وتبعيته إلى الجهات المصرح لها بجمع التبرعات وعدم التبرع نقدا وانما بوسائل جمع التبرعات المصرح بها وهي: «الكي نت»، الاستقطاع البنكي، روابط الدفع الالكترونية، واجهزة الدفع الالكتروني.
وحذرت الوزارة من البدء في حملات جمع التبرعات قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة المختصة؛ تجنبا للمساءلة القانونية والتزاما بقانون تنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة.
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