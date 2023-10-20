الشؤون عدم البدء في أي حملة لجمع التبرعات قبل الحصول على موافقة الوزارة

بشرى شعبان

أهابت وزارة الشؤون الاجتماعية بالمواطنين والمقيمين إلى التأكد من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة والمسجلة لديها.

ودعت الوزارة، في بيان صحافي، إلى ضرورة التأكد من هوية جامع التبرعات وتبعيته إلى الجهات المصرح لها بجمع التبرعات وعدم التبرع نقدا وانما بوسائل جمع التبرعات المصرح بها وهي: «الكي نت»، الاستقطاع البنكي، روابط الدفع الالكترونية، واجهزة الدفع الالكتروني.

وحذرت الوزارة من البدء في حملات جمع التبرعات قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة المختصة؛ تجنبا للمساءلة القانونية والتزاما بقانون تنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة.

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