الهلال الأحمر تتبرع بثلاث سيارات إسعاف لقطاع غزة

أعلنت جمعية الهلال الاحمر عن تبرعها بثلاث سيارات إسعاف مجهزة بالكامل للاشقاء في قطاع غزة نظرا لتعرض العديد من سيارات الاسعاف في القطاع للقصف من قبل قوات الكيان الإسرائيلي المحتل.

وقال المدير العام في الجمعية عبدالرحمن العون، في تصريح لـ «كونا»، إن هذا التبرع يعد امتدادا للإسهامات الإنسانية للجمعية، لاسيما في ظل الظروف الراهنة في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة.

وأضاف أنه سيتم نقل سيارات الاسعاف عن طريق مصر في حال فتح معبر رفح، مشيرا الى أن هذا الدعم يأتي بهدف تعزيز قدرات الإسعاف والطوارئ في القطاع لتبقى قادرة على تلبية خدمات الإسعاف لأبناء الشعب الفلسطيني.

من جانب آخر، ذكر العون أن الجمعية تواصل توزيع وجبات طعام يومية وأرغفة خبز في مراكز الايواء، كما تقوم بتوصيل بعض الاجهزة والمستلزمات الطبية لوزارة الصحة في قطاع غزة، موضحا أنه على الرغم من عمليات القصف المتواصلة لعدد من المخابز في القطاع فإن «الهلال الاحمر» مستمر بتوزيع أرغفة الخبز وبشكل يومي دون انقطاع.

وأشار الى تجهيز قافلة مساعدات ومعونات إغاثية وطبية تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، مؤكدا أن القضية الفلسطينية «قضية دائمة» بالنسبة للجمعية وللشعب الكويتي عموما، مبينا أن الكويت لن تتوانى في تقديم كافة المساعدات الاغاثية والانسانية والتنموية الممكنة للشعب الفلسطيني الشقيق.

MENAFN20102023000130011022ID1107279075