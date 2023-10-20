الأنباء تنشر الضوابط الخاصة بالمنشآت الغذائية داخل المباني الحكومية تراخيص صحية لـ 8 أنشطة فقط

حظر فتح المنشآت الغذائية داخل المباني الحكومية إلا بعد الحصول على ترخيص صحي أو موافقة «الغذاء والتغذية»



أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية قرارا يحدد الاشتراطات والضوابط الخاصة بالمنشآت الغذائية داخل المباني الحكومية، وجاء في القرار:

مادة أولى

يحظر فتح المنشآت الغذائية داخل المباني الحكومية إلا بعد الحصول على ترخيص صحي أو موافقة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وفقا للاشتراطات والضوابط الواردة بهذا القرار.

مادة ثانية

لا يجوز إصدار الترخيص الصحي للمنشآت الغذائية الخاضعة لأحكام هذا القرار إلا بعد التأكد من الآتي:

٭ استيفاء الاشتراطات والضوابط الواردة في هذا القرار.

٭ الحصول على التراخيص والموافقات والمستندات اللازمة والتي يحددها قطاع التفتيش والرقابة في الهيئة.

٭ الحصول على موافقة الجهة الحكومية المراد ترخيص المنشأة الغذائية داخل مبانيها.

مادة ثالثة

يحظر إصدار الترخيص الصحي وفقًا لأحكام هذا القرار إلا للأنشطة التالية:

٭ مأكولات خفيفة.

٭ حلويات.

٭ مرطبات.

٭ آيس كريم وبوظة.

٭ بقالة.

٭ عصير الفواكه الطازجة.

٭ كانتين.

٭ مقهى.

مادة رابعة

بالإضافة إلى أي اشتراطات تقرر الهيئة إضافتها بعد صدور هذا القرار، يجب على المنشآت الغذائية المشار إليها في المادة الأولى الالتزام بالاشتراطات التالية أثناء مدة سريان الترخيص:

٭ أن تكون المواد التي تتكون منها المنشأة الغذائية غير ضارة ومطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.

٭ أن تكون الأرضية مستوية ومن مادة صماء سهلة التنظيف وغير قابلة لتسريب السوائل.

٭ أن تكون المساحة ملائمة للنشاط المطلوب مزاولته.

٭ أن يكون الموقع جيد الإضاءة والتهوية.

٭ أن يتوفر مصدر كاف لمياه الشرب مزود بمرشحات لتنقية المياه وان تكون خزانات المياه حديثة وغير ضارة ومحكمة الغلق.

٭ أن يتوفر حوض لغسل الأيدي، وتصريف صحي للمياه.

٭ أن تتوفر أرفف وأماكن تخزين مناسبة لحفظ المواد الغذائية ومرتفعة عن الأرض.

٭ أن تكون آلية التخلص من النفايات والفضلات بطرق علمية وصحية وغير ضارة بالصحة أو البيئة

٭ أن تتوفر اشتراطات الأمن والسلامة طبقا للقوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.

٭ أن تتوفر جميع الاشتراطات والظروف والأجهزة والأدوات التي تمنع تلف المواد الغذائية حسب المواصفات المعتمدة لكل مادة.

مادة خامسة

يجب على المنشآت الغذائية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، الالتزام بالقانون رقم 112 لسنة 2013 وتعديلاته، واللوائح المنفذة له، وسائر القوانين واللوائح والقرارات السارية ذات الصلة.

مادة سادسة

يصدر الترخيص الصحي ـ وفقا لأحكام هذا القرار ـ بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن يقدم لإدارة التفتيش في المحافظة التي يقع فيها المبنى الحكومي المراد إقامة المنشأة الغذائية داخل مبانيه مشفوعا بالمستندات والبيانات التي يحددها قطاع التفتيش والرقابة في الهيئة.

مادة سابعة

تستثنى من أحكام هذا القرار المنشآت الغذائية داخل المباني الحكومية ذات الطبيعة الخاصة، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة متضمنا الضوابط الخاصة بها.

مادة ثامنة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.