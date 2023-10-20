تعديل قواعد وأحكام منح الإجازات المرضية راتب كامل لأول 15 يوما ونصف راتب للثانية وربع للثالثة



لا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة من خلال الوسائل الإلكترونية دون مراجعة المراكز الصحية على 3 أيام شهرياً يجوز الاستعاضة عن التقرير الطبي المعتمد بوسائل الربط الإلكتروني بين «الصحة» و«الديوان» والجهات الحكومية





أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة عيسى الكندري قرار رقم 29 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض احكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد واحكام منح الإجازة المرضية، جاء فيه:

مادة 1

يستبدل بنص البند اولا من المادة 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 المشار اليه النص الآتي:

أولا: الإجازات المرضية التي لا تزيد مدتها على 7 ايام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز 60 يوما غير متصلة في السنة والممنوحة من مراكز الرعاية الصحية الاولية الحكومية التي يتبعها الموظف وفقا لما هو ثابت بالبطاقة المدنية او المركز الحكومي المخصص لجهة عمل معينة او الممنوحة من خلال الوسائل الالكترونية المعتمدة من وزارة الصحة من دون مراجعة الموظف للمراكز الصحية المشار اليها تكون في الحدود التالية:

٭ اجازة براتب كامل للخمسة عشر يوما الاولى.

٭ اجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوما الثانية.

٭ اجازة بربع راتب للخمسة عشر يوما الثالثة.

٭ اجازة من دون راتب للخمسة عشر يوما الاخيرة.

على ألا تزيد مدة الاجازة المرضية التي تمنح من دون مراجعة الموظف للمراكز الصحية من خلال الوسائل الالكترونية المعتمدة من وزارة الصحة على ثلاثة ايام في الشهر، ولا يترتب على منح هذه الاجازة بهذه الوسيلة زيادة او تعديل في الحد الاقصى لمدد الاجازة او نوع المرتب المقرر لكل مدة وفقا للوارد في هذا البند.

مادة 2

تضاف فقرة اخيرة لنص المادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39 لسنة 2006 المشار اليه، يكون نصها كالآتي: ويجوز الاستعاضة عن التقرير الطبي المعتمد بوسائل الربط الالكتروني بين وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.