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رويترز: بايدن يتوقع دخول المساعدات إلى غزة فى غضون 48 ساعة

10/20/2023 2:33:04 PM
(MENAFN- Youm7) نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتوقع أن تدخل شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في غضون 24: 48 ساعة.












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