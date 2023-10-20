رويترز: بايدن يتوقع دخول المساعدات إلى غزة فى غضون 48 ساعة

رويترز: بايدن يتوقع دخول المساعدات إلى غزة فى غضون 48 ساعة
التاريخ
10/20/2023 2:33:04 PM
(MENAFN
- Youm7) نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتوقع أن تدخل شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في غضون 24: 48 ساعة.
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