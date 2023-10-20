Monday, 23 October 2023 01:05 GMT

الهلال الأحمر الفلسطينى: إسرائيل تهدد بقصف مستشفى القدس فى غزة

10/20/2023 2:33:04 PM
(MENAFN- Youm7) ناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، الجمعة، المجتمع الدولى بضرورة التدخل نتيجة تلقيها تهديدات من الجانب الإسرائيلى بقصف مستشفى القدس، والمطالبة بالإخلاء الفورى للمستشفى الذى يضم أكثر من 400 مريض وحوالى 12 ألف نازح من المدنيين، حيث احتموا بالمستشفى باعتبارها مكان آخر فضلا عن الطواقم الطبية.

طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى فى بيان صحفى العالم بالتحرك الفورى والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتى حدثت فى مستشفى الاهلى المعمداني.








MENAFN20102023000132011024ID1107279030

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث