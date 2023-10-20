الهلال الأحمر الفلسطينى: إسرائيل تهدد بقصف مستشفى القدس فى غزة

(MENAFN
- Youm7) ناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، الجمعة، المجتمع الدولى بضرورة التدخل نتيجة تلقيها تهديدات من الجانب الإسرائيلى بقصف مستشفى القدس، والمطالبة بالإخلاء الفورى للمستشفى الذى يضم أكثر من 400 مريض وحوالى 12 ألف نازح من المدنيين، حيث احتموا بالمستشفى باعتبارها مكان آخر فضلا عن الطواقم الطبية.
طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى فى بيان صحفى العالم بالتحرك الفورى والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتى حدثت فى مستشفى الاهلى المعمداني.
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