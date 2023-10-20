الهجرة الدولية تطلق نداء عاجلا للاستجابة الإنسانية فى غزة بقيمة 69 مليون دولار

MENAFN - Youm7) أطلقت المنظمة الدولية للهجرة نداء عاجلا بقيمة 69 مليون دولار لدعم الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الحرجة المتزايدة لمئات الآلاف من المدنيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والمتضررين من الأعمال العدائية المستمر من قوات الاحتلال الأسرائيلى.

ووفق بيان المنظمة الأممية فر أكثر من مليون شخص من منازلهم فى غزة منذ اندلاع أعمال العنف فى 7 أكتوبر من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى، ولا يحصل مئات الآلاف من المدنيين إلا على القليل من السلع الأساسية أو لا يحصلون عليها على الإطلاق، بما فى ذلك الغذاء والمياه والكهرباء والوقود.



وتكرر المنظمة الدولية للهجرة دعوات الأمم المتحدة إلى وضع حد فورى للعنف المتصاعد ووقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لتجنب وقوع كارثة أكبر. لافتة إلى أن إتاحة المجال للعمل الإنسانى هو أمر بالغ الأهمية للسماح بإيصال المساعدات إلى السكان الأكثر ضعفا والمتضررين بشكل خطير.

وقالت إيمى بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة: "بينما نقترب من الأسبوع الثالث من الصراع، فإن الوضع الإنسانى يتدهور بمعدل مرعب".

وأضافت: "لقد نزح مئات الآلاف من المدنيين، ويفتقر عدد أكبر بكثير منهم إلى الضروريات الأساسية مثل الغذاء والمياه ومصادر الطاقة. وتقع على عاتق جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولى مسؤولية تأمين الوصول العاجل للعاملين فى المجال الإنسانى."

ووفق المنظمة تستهدف خطة استجابة المنظمة الدولية للهجرة حوالى 734,000 شخص من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة بما فى ذلك توفير المأوى ومواد الإغاثة الأساسية، والمساعدات النقدية، والمساعدة الصحية والإمدادات الطبية، والمياه والصرف الصحى والنظافة، والصحة النفسية والدعم النفسى، والحماية، والمساعدة فيما يخص التنقلات.

وأكد البيان "قُتل آلاف الأشخاص وأصيب آلاف آخرون بسبب أعمال العنف الأخيرة فى غزة فيما تسببت أيام من القصف العنيف من قوات الاحتلال الإسرائيلى فى غزة فى تدمير واسع النطاق للمبانى السكنية والبنية التحتية المدنية الأساسية بما فى ذلك المدارس والمرافق الطبية والتعليمية وشبكات المياه ومرافق المياه والصرف الصحى والنظافة العامة. ومنذ بداية الأزمة، لم يُسمح بدخول شحنات الغذاء والمياه والأدوية إلى غزة بينما تتضاءل كميات المواد الأساسية بسرعة.

وأضاف البيان: لا ينبغى أبدًا أن يكون المدنيون والبنية التحتية المدنية، وخاصة المدارس التى تؤوى النازحين والمستشفيات، أهدافًا للهجمات، ويجب احترامهم وحمايتهم فى جميع الأوقات.