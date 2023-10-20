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استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

10/20/2023 2:33:01 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد طفلين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى رام الله ونابلس، بوسط وشمال الضفة الغربية المُحتلة.

وذكرت المصادر أن الطفل عدى فواز منصور (17 عامًا) استشهد متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عند حاجز حوارة العسكرى جنوب نابلس، حيث جرى نقله للمستشفى، لكن الأطباء أعلنوا استشهاده مٌتأثرًا بجروحه.

واستشهد الطفل صهيب إياد الصوص (15 عامًا) مُتأثرًا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الاحتلال قرب سجن "عوفر" فى حى "بيتونيا" غرب رام الله. ونقل الطفل إلى مُجمع فلسطين الطبى برام الله، وخضع لعدة عمليات جراحية إلا أنها فشلت فى إنقاذ حياته.









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