تظاهرات حاشدة فى المدن اليمنية تضامناً مع الشعب الفلسطينى

MENAFN - Youm7) شهدت المحافظات اليمنية اليوم /الجمعة/ تظاهرات حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطينى ورفضاً للجرائم الوحشية التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحق أبناء الشعب الفسطينى فى قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)، ندد المتظاهرون بمجازر الإحتلال الإسرائيلى المتواصلة بحق المدنيين فى قطاع غزة والتى كان آخرها كنيسة الروم الأرثوذكس التى سقط فيها عشرات الشهداء والجرحى يوم أمس /الخميس/ وقبلها مذبحة مستشفى المعمدانى التى راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد ومئات المصابين من نزلاء المستشفى المدنيين.



وعبر المتظاهرون الذين رفعوا أعلام دولة فلسطين عن تضامنهم الكامل مع أبناء الشعب الفلسطينى ورفضهم لمساعى الإحتلال فرض سياسة التهجير القسرى على سكان قطاع غزة بارتكاب سلسلة من جرائم الإبادة الجماعية بحقهم وقطع المياه والكهرباء وكل مقومات الحياة عنهم لإجبارهم على مغادرة القطاع بعد استهداف بنيته التحتية ونسف أحياء كاملة فيه وتسويتها بالأرض.



وشهدت العاصمة المؤقتة عدن تجمع الاف المتظاهرين فى ساحة العروض بمديرية خور مكسر، الذين رددوا هتافات مؤيدة للشعب الفلسطينى والمنددة بجرائم الإحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى قطاع غزة .



وطالب المتظاهرون بضرورة تحرك المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية لإيقاف المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والضغط من اجل السماح بدخول المساعدات إلى غزة .



وفى محافظة تعز، تظاهر الالاف تنديداً بجرائم الابادة الجماعية التى يرتكبها الإحتلال الإسرائيلى بحق المدنيين ومحاولته تهجيرهم بالقوة من القطاع .

وعبر المتظاهرون عن إستنكارهم للصمت الدولى إزاء هذه الجرائم المستمرة منذ 14 يوماً، مطالبين بتحرك دولى لعاجل لوقف هذه الجرائم والسماح بدخول المساعدات .



وفى محافظة شبوة، شارك الآلاف من أبناء المحافظة فى مظاهرة منددة بجرائم الإبادة الجماعية التى يرتكبها جيش الإحتلال الإسرائيلى بحق أبناء غزة .

وطالب المتظاهرون المجتمع الدولى بالتحرك العاجل لإيقاف هذه المجازر التى تعد جرائم حرب وتقديم مرتكبيها للعدالة، مشددين على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصرة منذ 14 يوماً .



كما شهدت محافظة مأرب اليوم /الجمعة/ تظاهرة جماهيرية حاشدة للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينى والتنديد بإستمرار المجازر التى يرتكبها الإحتلال الأسرئيلى بحق أبناء غزة .



واستنكر المتظاهرون الذين جابوا شوارع المدينة صمت المجتمع الدولى على الجرائم الوحشية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتين إلى أن استهداف المستشفيات جريمة حرب وإبادة جماعية تستوجب محاكمة مرتكبيها .



كما تظاهر المئات فى مديرية مودية بمحافظة أبين، تنديداً بالقصف الهمجى الذى يشنه الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة .



وعبر المتظاهرون عن دعمهم ومساندتهم للشعب الفلسطينى واستنكارهم للصمت الدولى إزاء جرائم الإحتلال، مطالبين بضرورة تحرك العالم لإنقاذ أبناء غزة وإيقاف هذه الجرائم والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل .



وفى مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت، نظم المئات وقفة تضامنية حاشدة أمام مسجد النقعة عقب صلاة الجمعة للتعبير عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطينى ورفضهم ورفضهم للجرائم التى يرتكبها الإحتلال الأسرائيلى ضد المدنيين فى قطاع غزة .



ورفع المتظاهرون اللافتات الرافضة لسياسة التهجير القسرى والمجازر الوحشية التى يرتكبها الإحتلال الإسرائيلى والصمت المطبق من قبل المجتمع الدولى الذى لم يتحرك حتى الآن لإيقاف هذه الجرائم وإغاثة أبناء غزة .



كما شهدت باقى المحافظات اليمنية مسيرات جماهيرية عبرت عن تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني، ونددت بمجازر الإحتلال الإسرائيلى ومساعيه لفرض سياسة التهجير القسرى على سكان قطاع غزة .