ميقاتى يشيد بصمود أهالى الجنوب اللبنانى على أرضهم رغم العدوان الإسرائيلى

(MENAFN
- Youm7) أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، بصمود أهالى الجنوب اللبنانى فى أرضهم رغم كل الصعوبات التى يعانون منها، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بكل الاتصالات الدبلوماسية والسياسية لمعالجة الأوضاع الراهنة ووقف العدوان الاسرائيلي، موضحا أن الحكومة تقوم بالتوازى بإعداد خطة عملية للطوارئ فى حال حصول أى مستجدات.
جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الحكومة نجيب ميقاتى اليوم /الجمعة/ مع مفتى حاصبيا ومرجعيون القاضى الشيخ حسن دلى ووفد ضم رؤساء بلديات المنطقة اليوم فى السراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية.
تناول الاجتماع بحث الوضع الأمنى فى المنطقة ومعاناة الأهالى جراء العدوان الإسرائيلى على القرى والبلدات، إضافة إلى بعض المطالب الخدماتية الملحة.
وأعرب ميقايى عن أمله فى أن تنجح الضغوط التى تمارس على العدو الإسرائيلى فى وقف العدوان على غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأراضى اللبنانية.
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