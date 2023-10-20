ميقاتى يشيد بصمود أهالى الجنوب اللبنانى على أرضهم رغم العدوان الإسرائيلى

MENAFN - Youm7) أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، بصمود أهالى الجنوب اللبنانى فى أرضهم رغم كل الصعوبات التى يعانون منها، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بكل الاتصالات الدبلوماسية والسياسية لمعالجة الأوضاع الراهنة ووقف العدوان الاسرائيلي، موضحا أن الحكومة تقوم بالتوازى بإعداد خطة عملية للطوارئ فى حال حصول أى مستجدات.

جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الحكومة نجيب ميقاتى اليوم /الجمعة/ مع مفتى حاصبيا ومرجعيون القاضى الشيخ حسن دلى ووفد ضم رؤساء بلديات المنطقة اليوم فى السراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية.



تناول الاجتماع بحث الوضع الأمنى فى المنطقة ومعاناة الأهالى جراء العدوان الإسرائيلى على القرى والبلدات، إضافة إلى بعض المطالب الخدماتية الملحة.

وأعرب ميقايى عن أمله فى أن تنجح الضغوط التى تمارس على العدو الإسرائيلى فى وقف العدوان على غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأراضى اللبنانية.



