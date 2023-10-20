حصاد الوزارات.. وزارة الأوقاف: صلاة الغائب على شهداء فلسطين بمساجد الجمهورية

(MENAFN
- Youm7) شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة الأوقاف: صلاة الغائب على شهداء فلسطين بالمساجد على مستوى الجمهورية وزارة الزراعة تطرح اللحوم البلدى فى منافذها بسعر 225 جنيها للكيلو وزارة التعليم: كل مدرسة تضع امتحانات الشهور بالتعاون مع التوجيه الفنى حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع مفتى الجمهورية فى بيان شديد اللهجة: الاحتلال الإسرائيلى الغاشم أصيب بحالة سعار وزيرا التنمية المحلية والعمل يبحثان تعاون الوزارتين بحضور رئيس اتحاد العمال رئيس هيئة الرعاية الصحية يستقبل نقيب الأطباء الجديد عقب الانتهاء من التجديد النصفي وزير الصحة يلتقى نظيره السودانى لبحث تعزيز سبل التعاون فى القطاع الصحى التعليم العالى تغلق كيانًا وهميًا بالجيزة يمارس نشاطًا تعليميًا بدون تراخيص وزيرة البيئة تلتقى نظيرها العراقى لبحث سبل التعاون المشترك ياسمين فؤاد تشارك فى مؤتمر وزراء البيئة لتحقيق التحول الأخضر بمدينة جدة
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