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حصاد الوزارات.. وزارة الأوقاف: صلاة الغائب على شهداء فلسطين بمساجد الجمهورية

10/20/2023 2:32:58 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة الأوقاف: صلاة الغائب على شهداء فلسطين بالمساجد على مستوى الجمهورية وزارة الزراعة تطرح اللحوم البلدى فى منافذها بسعر 225 جنيها للكيلو وزارة التعليم: كل مدرسة تضع امتحانات الشهور بالتعاون مع التوجيه الفنى حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع مفتى الجمهورية فى بيان شديد اللهجة: الاحتلال الإسرائيلى الغاشم أصيب بحالة سعار وزيرا التنمية المحلية والعمل يبحثان تعاون الوزارتين بحضور رئيس اتحاد العمال رئيس هيئة الرعاية الصحية يستقبل نقيب الأطباء الجديد عقب الانتهاء من التجديد النصفي وزير الصحة يلتقى نظيره السودانى لبحث تعزيز سبل التعاون فى القطاع الصحى التعليم العالى تغلق كيانًا وهميًا بالجيزة يمارس نشاطًا تعليميًا بدون تراخيص وزيرة البيئة تلتقى نظيرها العراقى لبحث سبل التعاون المشترك ياسمين فؤاد تشارك فى مؤتمر وزراء البيئة لتحقيق التحول الأخضر بمدينة جدة








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