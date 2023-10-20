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اتحاد العمال يشارك فى المسيرة التضامنية مع فلسطين أمام المنصة.. صور

10/20/2023 2:32:58 PM
(MENAFN- Youm7) شارك أعضاء مجلس اتحاد العمال ، ورؤساء النقابات العامة العمالية، واللجان النقابية، فى المسيرة التضامنية مع فلسطين، أمام المنصة فى مدينة نصر، وسط هتافات لدولة فلسطين ضد ظلم الاحتلال الإسرائيلي تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في قطاع غزة.
وأكد المشاركون، أنهم يقفون صفاً واحداً مساندين وداعمين ومؤيدين لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وحرصه للحفاظ على مضمون القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها، والحفاظ على الأمن القومى المصرى.
كان قد قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجماهير عمال مصر، إنهم تابعوا ببالغ القلق ما يدور من مجازر دموية ضد أبناء الشعب الفلسطيني من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وقتل الأطفال الأبرياء بدم بارد وقصف المباني السكنية والمساجد بل والمستشفيات التي تعج بالمصابين والجرحى في إجرام حرب لم يشهد العالم له مثيلا من قبل.
وأشار إلى أن عمال مصر يدعمون قرارات الرئيس ويقفون صفا واحدا خلف قيادتهم السياسية وجيش مصر العظيم في موقفهم المشرف الرافض لأية اعتداءات على شبر واحد أو حبة رمل من أراضي الوطن وعمال مصر في طليعة الصفوف التي تهب للوقوف تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة والوقوف أمام أية مخططات تستهدف أرض مصر أو شعبها أو سيادتها وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وحرمانه من الوطن.
وقال: سوف يظل عمال مصر دائماً داعمين مؤيدين القضية الفلسطينية العادلة وللشعب الفلسطيني الحبيب، يؤيدون حقهم في إقامة دولتهم على أراضيهم وعاصمتها القدس الشرقية... عاشت مصر وعاش كفاح الشعب.

اتحاد العمال يشارك المسيرة التضامنية مع فلسطين أمام المنصة


اتحاد العمال يشارك المسيرة التضامنية مع فلسطين أمام المنصة


اتحاد العمال يشارك المسيرة التضامنية مع فلسطين أمام المنصة


اتحاد العمال يشارك المسيرة التضامنية مع فلسطين أمام المنصة


اتحاد العمال يشارك المسيرة التضامنية مع فلسطين أمام المنصة








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