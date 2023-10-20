الدلتا للسكر تنظم وقفة تضامنية لدعم جهود الدولة في رفض تهجير الفلسطينيين

MENAFN - Youm7) شاركت شركةالدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مظاهرة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتأييد الكامل لموقفه برفض تهجير سكان قطاع غزة والحفاظ على الأمن القومي المصري .











تضمنت الوقفة للعاملين بشركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين تأييدا لكافة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والحفاظ على الأمن القومى المصرى، والتأكيد على أن الشعب المصرى على قلب رجل واحد ويصطف خلف القيادة السياسية التى تحظى بدعم وتأييد شعبى خاصة مع إعلان موقف مصر الواضح من رفض الممارسات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية ورفع العاملين لافتات "جميع العاملين بشركة الدلتا للسكر يتضامنون مع الشعب الفلسطينى" وداعمين لقرارات الرئيس السيسى.









شهدت أغلب ميادين مصر بمحافظاتها المختلفة، انتفاضة عارمة تنديدًا بما يحدث للشعب الفلسطيني فى غزة واعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلى على الأهالى هناك، وقصف المدنيين والأطفال والنساء، وأشعلت الهتافات الميادين المصرية الصادرة من الملايين والمؤيدين بجانب التنديد لما يحدث لفلسطين للقرارات المصرية بشأن القضية الفلسطينية، وامتلأت الميادين بلافتات المنددة بذلك.