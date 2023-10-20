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وفاة الكاتب الصحفى رؤوف توفيق.. والوطنية للصحافة تنعيه

10/20/2023 2:32:55 PM
(MENAFN- Youm7) نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى؛ الصحفي والناقد والكاتب الكبير رؤوف توفيق، والذي وافته المنية مساء اليوم .


وقال الشوربجي، إن الكاتب الراحل رؤوف توفيق كان مثالاً لطيبة القلب والنقاء والاجتهاد والمثابرة وبشاشة الوجه ونموذجاً للصحفي المتميز المهموم بمشاكل ومستقبل مهنته، وتتلمذ على يديه أجيال مجلة صباح الخير، وإسهاماته في العمل الصحفي متعددة.


وتقدمت الهيئة بخالص العزاء إلى الأسرة الصحفية وأسرة الفقيد ومؤسسة روزاليوسف، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


ويذكـر أن الكاتب الكبير رؤوف توفيق كان رئيسا لتحرير مجلة صباح الخير التي تصدر عن مؤسسة روزاليوسف، وله عدة مؤلفات نالت احترام الجميع.







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