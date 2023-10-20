بيرو تفرض عقوبات قاسية على سارقى الهواتف بعد رصد سرقة 1.2 مليون هاتف محمول

MENAFN - Youm7) قررت الحكومة فى بيرو فرض عقوبات قاسية على من يسرق هاتفا محمولا، تتضمن السجن المؤبد، فى حال قتل السارق شخصا ما أثناء سرقة الهاتف المحمول بحسب سكاى نيوز.

دخلت التغييرات على قانون العقوبات فى البلاد، التى وافق عليها الكونجرس مؤخرا، حيز التنفيذ يوم الخميس.

لم يكن قانون العقوبات فى بيرو يتضمن عقوبة السجن لسرقة الهواتف المحمولة، لكن السلطات تقول إنها قررت إعادة النظر فى القانون بعد أن لاحظت ارتفاع معدل سرقة الأجهزة المحمولة فى جميع أنحاء البلاد.

خلال الأشهر التسع الأولى من العام الحالى، تم الإبلاغ عن سرقة 1.2 مليون هاتف محمول، وفقا لهيئة الاتصالات فى البلاد، وهو ما يعنى أن 4 آلاف جهاز تعرض للسرقة يوميا.

قال وزير الداخلية فيسنتى روميرو إن العقوبات الجديدة ستبعث "تحذيرا واضحا لكل من يسرقون الهواتف المحمولة".

هناك 11 جريمة على الأقل، يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد فى بيرو، بما فى ذلك قتل النساء واختطاف الأطفال الصغار والاستغلال الجنسى للقاصرين، وفق أسوشيتد برس.

ينص قانون العقوبات الجديد على أن سرقة الهاتف المحمول تتضمن عقوبة أولية هى السجن 12 عاما، وقد تصل إلى 30 عاما فى حال استخدم الشخص سلاح أو متفجرات أثناء السرقة.