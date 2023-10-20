لافروف: مزاعم أوكرانيا بأن روسيا تستفيد من الصراع فى الشرق الأوسط قمة السخرية

(MENAFN
- Youm7) وصف وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف مزاعم الأوكرانيين بأن روسيا تستفيد من تصعيد الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أنها "قمة السخرية".
وأضاف لافروف- فى حديث متلفز تعليقًا على مزاعم كييف بأن روسيا تستفيد مما يحدث فى الشرق الأوسط- أن "هؤلاء هم المتهكمون تمامًا.. هدفهم الوحيد هو أن لا يتم نسيانهم، لكن يمكن نسيانهم لأنه، لسوء الحظ، هناك صراعات أخرى فى العالم التى تعتبرها الولايات المتحدة أكثر أهمية"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم /الجمعة/.
وأشار لافروف إلى أن ظهور أزمات جديدة فى العالم لا يعتمد على روسيا، بل على "الصراعات القائمة، والتى ترجع فى المقام الأول إلى السياسة الأمريكية".
وتابع: "لو أن الولايات المتحدة سهلت إنشاء دولة فلسطينية (وهو ما دعونا إليه بناء على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة)، لما كان هناك مثل هذا التوتر فى قطاع غزة وما حوله، أو فى الشرق الأوسط ككل".
ولفت وزير الخارجية الروسى إلى أن "هذا نتيجة لمغامرة أمريكية أخرى نشهدها الآن".
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