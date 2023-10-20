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لافروف: مزاعم أوكرانيا بأن روسيا تستفيد من الصراع فى الشرق الأوسط قمة السخرية

10/20/2023 2:32:50 PM
(MENAFN- Youm7) وصف وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف مزاعم الأوكرانيين بأن روسيا تستفيد من تصعيد الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أنها "قمة السخرية".

وأضاف لافروف- فى حديث متلفز تعليقًا على مزاعم كييف بأن روسيا تستفيد مما يحدث فى الشرق الأوسط- أن "هؤلاء هم المتهكمون تمامًا.. هدفهم الوحيد هو أن لا يتم نسيانهم، لكن يمكن نسيانهم لأنه، لسوء الحظ، هناك صراعات أخرى فى العالم التى تعتبرها الولايات المتحدة أكثر أهمية"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم /الجمعة/.


وأشار لافروف إلى أن ظهور أزمات جديدة فى العالم لا يعتمد على روسيا، بل على "الصراعات القائمة، والتى ترجع فى المقام الأول إلى السياسة الأمريكية".


وتابع: "لو أن الولايات المتحدة سهلت إنشاء دولة فلسطينية (وهو ما دعونا إليه بناء على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة)، لما كان هناك مثل هذا التوتر فى قطاع غزة وما حوله، أو فى الشرق الأوسط ككل".


ولفت وزير الخارجية الروسى إلى أن "هذا نتيجة لمغامرة أمريكية أخرى نشهدها الآن".







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