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عودة 18 عاملا فلبينيا إلى بلادهم من إسرائيل

10/20/2023 2:32:49 PM
(MENAFN- Youm7) تمكن 18 عاملا فلبينيا فى إسرائيل من العودة إلى بلادهم، اليوم /الجمعة/، وسط الصراع المستمر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وقالت إدارة العمال المهاجرين الفلبينية - حسبما نقلت شبكة "إيه بى إس سى بى إن" اليوم /الجمعة/ - إن المجموعة الأخيرة تعد الثانية من العمال الفلبينيين فى الخارج المرحلين إلى وطنهم من إسرائيل، مضيفة أن من بين تلك المجموعة عامل فلبينى بقى فى العاصمة الإماراتية /أبو ظبي/ بعدما لم يتمكن من الحصول على تصريح طبى للصعود على متن الطائرة المتوجهة إلى العاصمة الفلبينية /مانيلا/ نظرا لارتفاع فى ضغط الدم.


فيما لا يزال فلبينيان اثنان مدرجين على قائمة المفقودين فى الصراع الدائر فى المنطقة، حيث وجه الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، فى وقت سابق السلطات طلب المساعدة الحاسمة فى البحث عنهما لإخراجهما من قطاع غزة.


تجدر الإشارة إلى أن هناك نحو 30 ألف فلبينى فى إسرائيل، يعمل معظمهم كمقدمى رعاية، بينما يوجد 131 فلبينيا فى قطاع غزة.







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