الهند: لم ننتهك الأعراف الدولية عندما طلبنا من كندا تحقيق التكافؤ فى التواجد الدبلوماسى المتبادل

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية، اليوم الجمعة، أن الهند لم تنتهك الأعراف الدولية عندما طلبت من كندا تحقيق التكافؤ فى التواجد الدبلوماسى المتبادل بين نيودلهى وأوتاوا.

وقالت الوزارة - فى بيان - إنها قامت بالاطلاع على بيان حكومة كندا أمس بشأن التواجد الدبلوماسى الكندى فى الهند- الذى يتضمن اتهاما للهند بإنتهاك إتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية- وإعلان وزيرة الخارجية الكندية عن سحب 41 دبلوماسيا من الهند، وذلك وسط تزايد الخلاف بين البلدين.



وأكدت رفضها أى محاولة لتصوير قيامها بعملية تنفيذ هذا التكافؤ على أنه انتهاك للأعراف والقواعد الدولية، مؤكدة أن حالة العلاقات بين الهند وكندا حاليا واستمرار أوتاوا فى التدخل فى الشئون الداخلية للهند يجيزان لنا طلب وتنفيذ عملية التكافؤ فى التواجد الدبلوماسى المتبادل فى نيودلهى وأوتاوا".







وأشارت الوزارة إلى أن الاجراءات التى اتخذتها الهند لتنفيذ عملية هذا التكافؤ تتماشى تماما مع اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية.



جدير بالذكر أن وزارة الشئون الخارجية الهندية كانت قد طالبت فى وقت سابق من الشهر الحالى بخفض عدد الدبلوماسيين الكنديين فى الهند بدعوى استمرار تدخلهم فى الشئون الداخلية الهندية.