اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك: 21 ألف عضو شاركو فى التصويت

MENAFN - Youm7) أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك اكتمال النصاب القانوني بعدما حضر ما يقرب من 21 ألف عضو للمشاركة في الانتخابات التي أغلقت أبوابها منذ قليل.

وانطلقت عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، ويكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في "بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو جواز سفر" بالإضافة إلى بطاقة العضوية.

ويتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية، حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت، ويتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخابات العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة.

وأنهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني، وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي المدير الرياضي، كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية لخروجها في أحسن صورة، فضلاً عن تنظيم الخروج والدخول منعاً للتدافع أو التزاحم.