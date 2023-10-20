اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك: 21 ألف عضو شاركو فى التصويت

(MENAFN
- Youm7) أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك اكتمال النصاب القانوني بعدما حضر ما يقرب من 21 ألف عضو للمشاركة في الانتخابات التي أغلقت أبوابها منذ قليل.
وانطلقت عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، ويكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في "بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو جواز سفر" بالإضافة إلى بطاقة العضوية.
ويتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية، حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت، ويتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخابات العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة.
وأنهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني، وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي المدير الرياضي، كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية لخروجها في أحسن صورة، فضلاً عن تنظيم الخروج والدخول منعاً للتدافع أو التزاحم.
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