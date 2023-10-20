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حسام المندوه: موقفى سليم وإحنا عاوزين نخدم النادى ونعيده لأمجاده

10/20/2023 2:32:45 PM
(MENAFN- Youm7) أكد حسام المندوه المرشح على منصب أمين الصندوق فى انتخابات الزمالك أن عودته للانتخابات جاءت بكل الإجراءات القانونية الصحيحة التى اتخذناها وأقرت بها اللجنة الأولمبية.



وقال حسام المندوه، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "الطعن على دخولى الانتخابات ده تصيد فى غير محلى وناس بتقول دا قانونى، وحتى كل الإجرات القانونية التى اتخذناها أكدت صحة موقفى وكذلك اللجنة الاولمبية التى أكدت إدراج اسمى فى الانتخابات".



وأضاف: "إحنا عاوزين نخدم النادى لو ربنا أراد نجاحنا وهنمد إيدينا لكل من يريد خدمة الزمالك ونساعد بعض، عاوزين نبدأ فى التفكير فى صالح الزمالك ونبنى هذا النادى العملاق ونعيده لأمجاده وبالنسبة للموقف القانونى الحمد لله كل شيء صحيح".



ويتنافس على مقعد رئاسة الزمالك "فاروق جعفر وحسين لبيب وميرفت سيد أحمد وعمر هريدي وماجد الحنبلي"، فيما يتنافس على مقعد نائب الرئيس "هاني العتال وهشام نصر وأحمد عبد الغني"، بينما يتنافس على منصب أمين الصندوق "حسام المندوه وخالد لطيف لوجوده فى الورقة الانتخابية رغم إعلانه الانسحاب ومحمد الماوي ومحمد قدري وكريم عادل وعبد المجيد سليم".



ويتنافس على مقاعد العضوية فوق السن (6 مقاعد) وهم "أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم ومحمد طارق وحسين السيد بجانب علاء مقلد والحسيني سمير وهشام يكن وهشام كاسب ونجلاء فتحي ونجلاء خليفة ومروة الرفاعي وهاني عيد ومصطفى عبد الخالق ومحمود سامي ومروة البرجي ومحمد المدهون ومحمد رشاد ومجدي صادق وماهر شقران وطارق العقرب وشريف إسلام وشيرين الفقي وياسمين الشريف وحمدية كمال وسيف الإسلام محمد وأحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فودة وأشرف إمام ورفعت شبل وسامح سوني وحاتم السيد".



كما يتنافس على منصب العضوية تحت السن (3 أعضاء) وهم: "رامي نصوحي، أحمد خالد حسانين، نيرة الأحمر، أحمد خالد الصادق، أحمد هاني زادة، علي العاطفي، ياسمين الشريف، إيهاب عصمت علي، أحمد النمس، محمد عودة، هشام نصر إبراهيم، خالد منتصر الزيات".












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