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مدرب سيمبا: لعبنا أفضل من الأهلى فى الشوط الثانى والخبرات أنصفت المنافس

10/20/2023 2:32:45 PM
(MENAFN- Youm7) علق روبيرتو أوليفيرا مدرب سيمبا، على تعادل فريقه أمام الأهلى، قائلا إن الخبرات لعبت الدور الفارق بين الأهلي وبين فريقه في المباراة التي جرت بينهما، وانتهت بهدفين لكل فريق اليوم الجمعة، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.
وقال روبيرتو أوليفيريا، في تصريحات تليفزيونية: "حاولنا تحقيق ما نريد بالفعل لكن هناك فارق خبرات كبير بيننا، الأهلي لديه باع كبير في إفريقيا، فريقي لعب أفضل من الأهلي في الشوط الثاني وإذا حققت الفوز في الشوط الثاني كنا سنحقق النتيجة المطلوبة بكل تأكيد".
وأضاف: "أشكر لاعبي فريقي على الأداء اليوم أمام الأهلي. أنا راضي عنهم تماما، فليس من السهل أن تتأخر في النتيجة، ثم تعود ثم يتعادلون وتتماسك أمام فريق مثل الأهلي، أشكرهم لكننا سنتحضر للقاء الإياب من الآن.

وتعادل الأهلي بهدفين لمثلهما مع سيمبا التنزاني فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ملعب بنيامين مكابا الوطني فى دار السلام، فى ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي .

سجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63، وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.

وتٌُقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.







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