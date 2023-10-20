قناة الزمالك: مؤشرات أولية.. حسين لبيب 103 أصوات وفاروق جعفر 19

MENAFN - Youm7) كشف مراد أبو جلال مراسل قناة الزمالك داخل لجان فرز الانتخابات، عبر برنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك، عن المؤشرات الأولية بعد فرز مجموعة من اللجان الانتخابية لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي الأبيض.





وجاءت الأرقام كالتالي:

منصب الرئيس:

حسين لبيب 103

فاروق جعفر 19

منصب النائب

هاني العتال 99

هشام نصر 40

أحمد عبد الغني 3

منصب أمين الصندوق

حسام المندوه 112 صوت





وتتكون اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك من المستشار عبد الله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من: المستشار مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال

والمستشار غريب محمد والمستشار خيري محمد والمستشار مجدي حيدر والمستشار أيمن النحال .

وفتح في التاسعة صباح اليوم الجمعة باب التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التسجيل في كشوف الحضور والتصويت حتى السابعة مساء اليوم.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

والنظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.