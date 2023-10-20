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الأهلى بطلا لكأس السوبر لكرة السلة على حساب الزمالك بنتيجة 64-60

10/20/2023 2:32:44 PM
(MENAFN- Youm7) توج فريق كرة السلة بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر على حساب نادي الزمالك بنتيجة 64/60 في اللقاء الذي جمع بين الناديين في ممكلة البحرين.



واستضافت صالة مدينة خليفة الرياضية في مملكة البحرين مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الجمعة.



وتقدم فريق نادي الزمالك خلال الأشواط الثلاثة الأولى من عمر اللقاء على حساب النادي الأهلي بنتائج جاءت كالتالي: 14/13 - 35/29 - 50/45 على الترتيب.



ولكن في الشوط الرابع، عاد النادي الأهلي في النتيجة وتمكن من التقدم على نادي الزمالك لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 64/60 ويتوج باللقب.












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