لجنة المرأة العربية: التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية يستدعي تحقيقا دوليا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 10 (كونا) -- أكدت لجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية أن الأحداث العاجلة والتصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يستدعيان "تحقيقا دوليا شفافا" ومحاكمة المسؤولين عن "هذه الجريمة البشعة".
ودانت اللجنة في بيان اليوم الجمعة أعمال العنف ضد النساء والأطفال في الأراضي الفلسطينية داعية إلى "الوقف الفوري" لعدوان الاحتلال الإسرائيلي وضرورة التصدي للأوضاع "المأساوية" والالتزام بحماية حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
وأشارت في هذا الإطار إلى قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى (المعمداني) ما أسفر عن استشهاد حوالي 500 فلسطيني جراء هذا الهجوم "الذي يعتبر جريمة حرب بحق المدنيين العزل".
وشددت على أن "هذا العمل غير الأخلاقي يتعارض تماما مع القوانين الدولية التي تحظر استهداف المنشآت الطبية وقت النزاعات" داعية المجتمع الدولي إلى "التضامن والعمل بروح العدالة والسلام لتحقيق حل سياسي سلمي للقضية الفلسطينية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإحلال السلام في المنطقة".
وأكدت اللجنة أن تضامن المجتمع الدولي والوقوف بوحدة والعمل المشترك تمثل "المفتاح لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة" مشيرة إلى أهمية ضمان تقديم العدالة للضحايا وعائلاتهم "في هذا الوقت الحرج الذين يعانون من الصراع والحصار والعنف المستمر".
وحثت المجتمع الدولي على الرفع من الضغط الدبلوماسي لوقف عنف الاحتلال الإسرائيلي والتوصل إلى حل سلمي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وحرية تماشيا مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
ودعت اللجنة جميع الأطراف المعنية إلى التحرك الفوري لضمان حماية النساء والأطفال وتوفير الرعاية اللازمة لهم بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير الوسائل الضرورية لتلبية احتياجاتهم الأساسية وضمان وصولهم إلى الخدمات الطبية والتعليمية والحماية.
كما دعت المنظمات الإنسانية والمؤسسات الدولية إلى ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني خاصة النساء والأطفال من خلال توفير المساعدات الإنسانية والتمويل والموارد اللازمة لتخفيف معاناتهم وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة والمؤسسات التعليمية والصحية.
وقالت إن انتهاكات عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وجرائمه وتجاوزاته هي بمنزلة "عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني وتكتنف في طياتها مخططا مدروسا لافتعال أزمة لاجئين جديدة ومركبة من خلال دفع 3ر2 مليون فلسطيني للهجرة واللجوء".
وأعربت عن قلقها واستنكارها الشديدين وإدانتها البالغة جراء التصعيد الخطر من قبل الكيان الإسرائيلي المحتل (القوة القائمة بالاحتلال) في الأراضي الفلسطينية وما يخلفه ذلك من تأثيرات إنسانية واجتماعية ونفسية "مدمرة" على الشعب الفلسطيني خاصة نساء وأطفال فلسطين.
ونبهت اللجنة إلى تعرض الشعب الفلسطيني لنزوح قسري ومواجهة صعوبات في الوصول للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم مؤكدة أن التمادي في العقوبات ضد الشعب الفلسطيني سوف يزيد من حجم المعاناة.
وأشارت إلى أن شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة بينهم أكثر من 940 طفلا و1032 امرأة إضافة إلى إصابة آخرين بجروح مختلفة من بينهم حوالي 2450 طفلا و1400 امرأة.
ولفتت إلى أن 66 في المئة من ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة من الأطفال والنساء "ولا تزال الخسائر البشرية في تصاعد مخيف" منبهة إلى أن الهجوم على المناطق المدنية والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية وحرمان النساء والأطفال من الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية يعرضان حياتهم للخطر.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى إلى سقوط 4137 شهيدا وإصابة ما يزيد على 13 ألفا آخرين وفق أحدث حصيلة للسلطات الصحية في القطاع. (النهاية)
م ف م / م ع ع
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