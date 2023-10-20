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لجنة المرأة العربية: التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية يستدعي تحقيقا دوليا

10/20/2023 2:32:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 10 (كونا) -- أكدت لجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية أن الأحداث العاجلة والتصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يستدعيان "تحقيقا دوليا شفافا" ومحاكمة المسؤولين عن "هذه الجريمة البشعة".
ودانت اللجنة في بيان اليوم الجمعة أعمال العنف ضد النساء والأطفال في الأراضي الفلسطينية داعية إلى "الوقف الفوري" لعدوان الاحتلال الإسرائيلي وضرورة التصدي للأوضاع "المأساوية" والالتزام بحماية حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
وأشارت في هذا الإطار إلى قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى (المعمداني) ما أسفر عن استشهاد حوالي 500 فلسطيني جراء هذا الهجوم "الذي يعتبر جريمة حرب بحق المدنيين العزل".
وشددت على أن "هذا العمل غير الأخلاقي يتعارض تماما مع القوانين الدولية التي تحظر استهداف المنشآت الطبية وقت النزاعات" داعية المجتمع الدولي إلى "التضامن والعمل بروح العدالة والسلام لتحقيق حل سياسي سلمي للقضية الفلسطينية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإحلال السلام في المنطقة".
وأكدت اللجنة أن تضامن المجتمع الدولي والوقوف بوحدة والعمل المشترك تمثل "المفتاح لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة" مشيرة إلى أهمية ضمان تقديم العدالة للضحايا وعائلاتهم "في هذا الوقت الحرج الذين يعانون من الصراع والحصار والعنف المستمر".
وحثت المجتمع الدولي على الرفع من الضغط الدبلوماسي لوقف عنف الاحتلال الإسرائيلي والتوصل إلى حل سلمي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وحرية تماشيا مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
ودعت اللجنة جميع الأطراف المعنية إلى التحرك الفوري لضمان حماية النساء والأطفال وتوفير الرعاية اللازمة لهم بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير الوسائل الضرورية لتلبية احتياجاتهم الأساسية وضمان وصولهم إلى الخدمات الطبية والتعليمية والحماية.
كما دعت المنظمات الإنسانية والمؤسسات الدولية إلى ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني خاصة النساء والأطفال من خلال توفير المساعدات الإنسانية والتمويل والموارد اللازمة لتخفيف معاناتهم وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة والمؤسسات التعليمية والصحية.
وقالت إن انتهاكات عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وجرائمه وتجاوزاته هي بمنزلة "عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني وتكتنف في طياتها مخططا مدروسا لافتعال أزمة لاجئين جديدة ومركبة من خلال دفع 3ر2 مليون فلسطيني للهجرة واللجوء".
وأعربت عن قلقها واستنكارها الشديدين وإدانتها البالغة جراء التصعيد الخطر من قبل الكيان الإسرائيلي المحتل (القوة القائمة بالاحتلال) في الأراضي الفلسطينية وما يخلفه ذلك من تأثيرات إنسانية واجتماعية ونفسية "مدمرة" على الشعب الفلسطيني خاصة نساء وأطفال فلسطين.
ونبهت اللجنة إلى تعرض الشعب الفلسطيني لنزوح قسري ومواجهة صعوبات في الوصول للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم مؤكدة أن التمادي في العقوبات ضد الشعب الفلسطيني سوف يزيد من حجم المعاناة.
وأشارت إلى أن شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة بينهم أكثر من 940 طفلا و1032 امرأة إضافة إلى إصابة آخرين بجروح مختلفة من بينهم حوالي 2450 طفلا و1400 امرأة.
ولفتت إلى أن 66 في المئة من ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة من الأطفال والنساء "ولا تزال الخسائر البشرية في تصاعد مخيف" منبهة إلى أن الهجوم على المناطق المدنية والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية وحرمان النساء والأطفال من الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية يعرضان حياتهم للخطر.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى إلى سقوط 4137 شهيدا وإصابة ما يزيد على 13 ألفا آخرين وفق أحدث حصيلة للسلطات الصحية في القطاع. (النهاية)

م ف م / م ع ع




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