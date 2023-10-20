استشهاد فتيين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بالضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 20 - 10 (كونا)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة استشهاد فتيين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أحدهما قرب (رام الله) والآخر جنوب (نابلس) بالضفة الغربية ما يرفع شهداء الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الجاري إلى 83 شهيدا وأكثر من 1400 جريح.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الفتى صهيب الصوص (15 عاما) استشهد مساء اليوم متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في منطقة الصدر في المواجهات التي وقعت في بلدة (بيتوينا) القريبة من رام الله.
وأضافت أن الفتى عدي منصور (17 عاما) من قرية (كفر قليل) استشهد برصاص الاحتلال خلال مواجهات قرب حاجز (حوارة) جنوب (نابلس).
وبينت أن 20 إصابة برصاص الاحتلال الحي وصلت الى مختلف المشافي في محافظات الضفة الغربية عدد منها وصف بالخطر وذلك في المواجهات التي شهدتها الحواجز العسكرية تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم ال14 على التوالي.
وكانت وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق من اليوم ان عدد ضحايا العدوان على قطاع غزة اكثر من 4137 شهيدا وما يزيد عن 13 الف جريح.
ومن جهته قال المتحدث باسم السلطات الصحية في قطاع غزة اشرف القدرة في مؤتمر صحفي اليوم ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات القليلة الماضية 37 مجزرة ضد عائلات قطاع غزة راح ضحيتها 352 شهيدا و669 إصابة بجراح مختلفة.
واضاف ان الاحتلال الإسرائيلي مسح عائلات مسيحية من السجل المدني الفلسطيني في مجزرة كنيسة الروم الارثدوكس ليلة امس موضحا ان 70 بالمئة من ضحايا العدوان هم من الاطفال والنساء والمسنين.
وتابع قائلا "تلقينا 1400 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 720 طفلا" موضحا أن سبع مستشفيات خرجت عن الخدمة جراء الاستهداف الاسرائيلي ونفاد الوقود و21 مركزا صحيا ايضا خرجوا عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.
واشار الى ان 46 شخصا استشهدوا من الطواقم الطبية واصيب 85 اخرين فيما تم تدمير 23 سيارة اسعاف خلال العدوان المتواصل. (النهاية)
ن ق / واب / م م ج
MENAFN20102023000071011013ID1107279007
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