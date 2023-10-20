إعصار (بابت) يخلف 3 قتلى في اسكتلندا ويتسبب في حالة من الفوضى حول المملكة المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 20 - 10 (كونا) -- لقي ثلاثة أشخاص من سكان اسكتلندا حتفهم اليوم الجمعة إثر إعصار (بابت) الذي ضرب أنحاء متفرقة من المملكة المتحدة وتسبب في حالة من الفوضى وإغلاق بعض الطرق وعدد من المدارس.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن السلطات أصدرت تحذيرا عالي الخطورة في شمال شرق اسكتلندا منذ منتصف ليل امس الخميس فيما أصدرت اليوم الجمعة تحذيرات متوسطة الخطورة في أنحاء متفرقة من المملكة المتحدة.
وأضافت الهيئة أن انجلترا وويلز شهدتا غرق عدد من المنازل وإلغاء رحلات القطارات وإغلاق عدد من المدارس والطرق فيما أغلق مطار (ليدز برادفورد) بعد انزلاق طائرة ركاب على المدرج.
وقال الوزير الأول في اسكتلندا حمزة يوسف في تصريح للهيئة انه يتعين على السكان اخلاء منازلهم حال طلب منهم ذلك متعهدا بتقديم الرعاية اللازمة لمن أخلوا منازلهم بسبب الإعصار غير المسبوق والذي تسبب في فوضى عارمة.
وأضاف يوسف ان حكومته طلبت من سكان قرية (أنجس) في مدينة (بريشين) إخلاء منازلهم قبل إصدار التحذير عال الخطورة.
وأكد انه يقوم بكل ما في وسعه للحد من تداعيات الأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض القرى والمناطق في اسكتلندا.(النهاية)
ن ب ش / م م ج
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