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إعصار (بابت) يخلف 3 قتلى في اسكتلندا ويتسبب في حالة من الفوضى حول المملكة المتحدة

10/20/2023 2:32:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 20 - 10 (كونا) -- لقي ثلاثة أشخاص من سكان اسكتلندا حتفهم اليوم الجمعة إثر إعصار (بابت) الذي ضرب أنحاء متفرقة من المملكة المتحدة وتسبب في حالة من الفوضى وإغلاق بعض الطرق وعدد من المدارس.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن السلطات أصدرت تحذيرا عالي الخطورة في شمال شرق اسكتلندا منذ منتصف ليل امس الخميس فيما أصدرت اليوم الجمعة تحذيرات متوسطة الخطورة في أنحاء متفرقة من المملكة المتحدة.
وأضافت الهيئة أن انجلترا وويلز شهدتا غرق عدد من المنازل وإلغاء رحلات القطارات وإغلاق عدد من المدارس والطرق فيما أغلق مطار (ليدز برادفورد) بعد انزلاق طائرة ركاب على المدرج.
وقال الوزير الأول في اسكتلندا حمزة يوسف في تصريح للهيئة انه يتعين على السكان اخلاء منازلهم حال طلب منهم ذلك متعهدا بتقديم الرعاية اللازمة لمن أخلوا منازلهم بسبب الإعصار غير المسبوق والذي تسبب في فوضى عارمة.
وأضاف يوسف ان حكومته طلبت من سكان قرية (أنجس) في مدينة (بريشين) إخلاء منازلهم قبل إصدار التحذير عال الخطورة.
وأكد انه يقوم بكل ما في وسعه للحد من تداعيات الأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض القرى والمناطق في اسكتلندا.(النهاية)

ن ب ش / م م ج




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