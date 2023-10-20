(الشؤون) تحذر من التبرع لجهات مجهولة أو لا تحمل ترخيصا منها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 10 (كونا) -- حذرت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الجمعة المواطنين والمقيمين من التبرع لجهات مجهولة أو تلك التي لا تحمل ترخيصا رسميا منها مبينة أن التبرع يكون فقط لدى الجمعيات الخيرية المعتمدة المسجلة لديها.
ودعت الوزارة في بيان صحفي الى ضرورة التأكد من هوية جامع التبرعات وتبعيته لاي جهة من الجهات المصرح لها بجمع التبرعات مؤكدة أن التبرع لا يكون نقدا وانما بوسائل جمع التبرعات المصرح بها وهي (الكي-نت) أو الاستقطاع البنكي أو روابط الدفع الالكترونية وأجهزة الدفع الالكتروني.
كما حذرت من إطلاق حملات لجمع التبرعات قبل الحصول على موافقة مسبقة من الادارة المختصة تجنبا للمساءلة القانونية والتزاما بقانون تنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة.(النهاية) م ذ / ط أ ب
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