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(الشؤون) تحذر من التبرع لجهات مجهولة أو لا تحمل ترخيصا منها

10/20/2023 2:32:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 10 (كونا) -- حذرت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الجمعة المواطنين والمقيمين من التبرع لجهات مجهولة أو تلك التي لا تحمل ترخيصا رسميا منها مبينة أن التبرع يكون فقط لدى الجمعيات الخيرية المعتمدة المسجلة لديها.
ودعت الوزارة في بيان صحفي الى ضرورة التأكد من هوية جامع التبرعات وتبعيته لاي جهة من الجهات المصرح لها بجمع التبرعات مؤكدة أن التبرع لا يكون نقدا وانما بوسائل جمع التبرعات المصرح بها وهي (الكي-نت) أو الاستقطاع البنكي أو روابط الدفع الالكترونية وأجهزة الدفع الالكتروني.
كما حذرت من إطلاق حملات لجمع التبرعات قبل الحصول على موافقة مسبقة من الادارة المختصة تجنبا للمساءلة القانونية والتزاما بقانون تنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة.(النهاية) م ذ / ط أ ب

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