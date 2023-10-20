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الاتحاد الدولي للصحفيين يعلن استشهاد 16 صحفيا فلسطينيا في غزة

10/20/2023 2:32:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 20 - 10 (كونا) -- قال الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن 16 صحفيا فلسطينيا قد استشهدوا وأصيب وفقد صحفيون آخرون بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان له أنه ونقابة الصحفيين الفلسطينيين يدينان عمليات القتل والهجمات المستمرة على الصحفيين وطالبا بإجراء تحقيق فوري فيها.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين إنه يعمل حاليا على التحقق من معلومات أخرى تفيد باستهداف أعداد أخرى من الصحفيين منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة في السابع من أكتوبر الجاري.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانغر في البيان "لابد من حماية العاملين في الإعلام في مناطق النزاع المسلح باعتبارهم مدنيين والسماح لهم بأداء عملهم دون تدخل" داعيا إلى توفير الحماية اللازمة للصحفيين في تلك المناطق.
ويمثل الاتحاد الدولي للصحفيين ومقره العاصمة البلجيكية بروكسل أكثر من 600 ألف صحفي ينتمون ل 146 دولة. (النهاية)

ن خ / ه س ص



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