الاتحاد الدولي للصحفيين يعلن استشهاد 16 صحفيا فلسطينيا في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 20 - 10 (كونا) -- قال الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن 16 صحفيا فلسطينيا قد استشهدوا وأصيب وفقد صحفيون آخرون بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان له أنه ونقابة الصحفيين الفلسطينيين يدينان عمليات القتل والهجمات المستمرة على الصحفيين وطالبا بإجراء تحقيق فوري فيها.
وقال الاتحاد الدولي للصحفيين إنه يعمل حاليا على التحقق من معلومات أخرى تفيد باستهداف أعداد أخرى من الصحفيين منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة في السابع من أكتوبر الجاري.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانغر في البيان "لابد من حماية العاملين في الإعلام في مناطق النزاع المسلح باعتبارهم مدنيين والسماح لهم بأداء عملهم دون تدخل" داعيا إلى توفير الحماية اللازمة للصحفيين في تلك المناطق.
ويمثل الاتحاد الدولي للصحفيين ومقره العاصمة البلجيكية بروكسل أكثر من 600 ألف صحفي ينتمون ل 146 دولة. (النهاية)
ن خ / ه س ص
MENAFN20102023000071011013ID1107279004
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