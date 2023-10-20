(حماس) تعلن إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين لدواع إنسانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 20 - 10 (كونا) -- أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) اليوم الجمعة إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين لدواع إنسانية.
وقال المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة في بيان صحفي إن إطلاق سراح المحتجزتين جاء استجابة لجهود قطرية.
وأضاف "أطلقنا سراح المحتجزتين لنثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات الرئيس الأمريكي (جو بايدن) وإدارته هي إدعاءات كاذبة".
وتحتجز كتائب القسام العشرات من الأسرى من مستوطنين وجنود عدد منهم يحمل جوازات سفر أجنبية وذلك خلال عملية (طوفان الاقصى) التي أعلنتها في السابع من الشهر الجاري بعد أن نفذت هجوما على المستوطنات المقامة في محيط قطاع غزة ردا على اعتداءات الاحتلال المتواصلة على الفلسطينيين ومقدساتهم. (النهاية)
ن ق / م م ج
MENAFN20102023000071011013ID1107279003
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