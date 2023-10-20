Monday, 23 October 2023 12:51 GMT

(حماس) تعلن إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين لدواع إنسانية

10/20/2023 2:32:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 20 - 10 (كونا) -- أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) اليوم الجمعة إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين لدواع إنسانية.
وقال المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة في بيان صحفي إن إطلاق سراح المحتجزتين جاء استجابة لجهود قطرية.
وأضاف "أطلقنا سراح المحتجزتين لنثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات الرئيس الأمريكي (جو بايدن) وإدارته هي إدعاءات كاذبة".
وتحتجز كتائب القسام العشرات من الأسرى من مستوطنين وجنود عدد منهم يحمل جوازات سفر أجنبية وذلك خلال عملية (طوفان الاقصى) التي أعلنتها في السابع من الشهر الجاري بعد أن نفذت هجوما على المستوطنات المقامة في محيط قطاع غزة ردا على اعتداءات الاحتلال المتواصلة على الفلسطينيين ومقدساتهم. (النهاية)

ن ق / م م ج



MENAFN20102023000071011013ID1107279003

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث