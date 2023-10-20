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وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع أمير قطر ورئيس الإمارات ونظيره السعودي الوضع في المنطقة

10/20/2023 2:32:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 20 - 10 (كونا) -- بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الجمعة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد ونظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان في ثلاثة اتصالات مختلفة الوضع في منطقة الشرق الاوسط.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) باتريك رايدر في بيان له إن أوستن ناقش مع أمير قطر "الشراكة الأمنية الأمريكية طويلة الأمد مع قطر.
وشدد أوستن على التزام واشنطن بدعم الدفاع عن شركائها في المنطقة والتزامها بمنع تصعيد الصراع الحالي بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وفي اتصاله بالشيخ محمد بن زايد بحث أوستن النقاط ذاتها كما بحثها مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في اتصال آخر وفقا لبيانين آخرين من المتحدث باسم البنتاغون.
وأضاف أن أوستن أشاد في اتصاله بنظيره السعودي "بالجهود المستمرة التي تبذلها السعودية لتسوية الأزمة اليمنية.
كما اتفق معه "على البقاء على اتصال وثيق سواء بشكل مباشر أو من خلال فرق الأمن القومي من الجانبين". (النهاية)

ر س ر / ه س ص




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