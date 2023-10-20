وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع أمير قطر ورئيس الإمارات ونظيره السعودي الوضع في المنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 20 - 10 (كونا) -- بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الجمعة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد ونظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان في ثلاثة اتصالات مختلفة الوضع في منطقة الشرق الاوسط.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) باتريك رايدر في بيان له إن أوستن ناقش مع أمير قطر "الشراكة الأمنية الأمريكية طويلة الأمد مع قطر.
وشدد أوستن على التزام واشنطن بدعم الدفاع عن شركائها في المنطقة والتزامها بمنع تصعيد الصراع الحالي بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وفي اتصاله بالشيخ محمد بن زايد بحث أوستن النقاط ذاتها كما بحثها مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في اتصال آخر وفقا لبيانين آخرين من المتحدث باسم البنتاغون.
وأضاف أن أوستن أشاد في اتصاله بنظيره السعودي "بالجهود المستمرة التي تبذلها السعودية لتسوية الأزمة اليمنية.
كما اتفق معه "على البقاء على اتصال وثيق سواء بشكل مباشر أو من خلال فرق الأمن القومي من الجانبين". (النهاية)
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