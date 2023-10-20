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واشنطن تفرض عقوبات على فردين من عائلة رئيس صرب البوسنة و4 كيانات مرتبطة به

10/20/2023 2:32:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 20 - 10 (كونا) -- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فردين من عائلة رئيس جمهورية صرب البوسنة (صربسكا) ميلوراد دوديك المدرج مرتين على لوائح العقوبات الأمريكية وأربعة كيانات مرتبطة به.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن العقوبات الصادرة اليوم فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) لكون "أعضاء هذه الشبكة ومن بينهم ابنه وابنته الراشدين يسهلون فساد دوديك المستمر في كيان جمهورية البوسنة والهرسك مما يسمح له بسحب الأموال العامة من جمهورية صربسكا وإثراء نفسه وعائلته على حساب مواطني البوسنة والهرسك والحكم الوظيفي في جمهورية صربسكا".
وقالت إن دوديك "عمل سابقا كعضو في رئاسة البوسنة والهرسك وهو معروف على نطاق واسع بدعوته العلنية ودعمه لنقل اختصاصات الدولة من جانب واحد من حكومة البوسنة والهرسك إلى جمهورية صربسكا وهي أحد الكيانين اللذين يتألف منهما البوسنة والهرسك".
وأكدت أنه "استخدم منصبه الرسمي في البوسنة والهرسك وشبكة من العلاقات الشخصية والشركات لتجميع الثروة الشخصية من خلال الكسب غير المشروع والرشوة وأشكال الفساد الأخرى" مشيرة إلى أن "خطابه العرقي القومي المثير للانقسام يعكس جهوده لتحقيق هذه الأهداف السياسية وصرف الانتباه عن أنشطته الفاسدة".
وأضافت أنه "قام بتشويه سمعة المجموعات العرقية والدينية الأخرى علانية داخل البوسنة والهرسك مما أدى إلى مزيد من الانقسام والجمود السياسي".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمالية بريان نيلسون في تصريح تضمنه البيان "بفضل الدعم المالي والسياسي من الفردين والكيانات المدرجة اليوم انخرط دوديك في الفساد الذي يضمن استقراره المالي والسياسي الشخصي على حساب مواطني البوسنة والهرسك الذين يعيشون في جمهورية صربسكا".
وشدد على مواصلة واشنطن "محاسبة أولئك الذين تساهم أفعالهم في تدهور وتقويض المؤسسات في البوسنة والهرسك وغرب البلقان فضلا عن تقويض اتفاق (دايتون) للسلام" بالإشارة إلى اتفاقيات دايتون للسلام التي انتهى بموجبها الصراع المسلح الذي دار في البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و1995.
يذكر أن الولايات المتحدة أدرجت دوديك على لائحة عقوباتها مرتين أولاهما في 2017 بتهمة عرقلة اتفاق (دايتون) وثانيهما في 2022 لاتهامه بالتورط في عرقلة الاتفاق بالإضافة إلى الضلوع بالفساد وزعزعة الاستقرار في البوسنة والهرسك. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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