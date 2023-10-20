بطولة الشتاء الثانية للشطرنج السريع تختتم منافساتها بتتويج الفائزين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 10 (كونا) -- اختتمت بطولة الشتاء الثانية للشطرنج السريع التي نظمها النادي الكويتي للألعاب الذهنية منافساتها اليوم الجمعة بتتويج الفائزين.
وحصد المركز الأول اللاعب ادفيك سيريني فاسان تلاه ميتيليش رانجيت ثانيا وجاء نيشان فيذيا صقر ثالثا.
وقال رئيس لجنة التحكيم في البطولة والحكم الدولي خلف العازمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الختام إن البطولة شهدت مشاركة 46 لاعبا ولاعبة وكانت مكونة من سبع جولات لكل جولة مدة لعب 10 دقائق لكل لاعب وبإضافة ثلاث ثوان.
وأشار العازمي الى أن النادي يكثف نشاطه ويضاعف جهوده في التدريب واستيعاب هواة اللعبة تشجيعا لعشاق الشطرنج.(النهاية)
م ي م / ط أ ب
MENAFN20102023000071011013ID1107279000
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.