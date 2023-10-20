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بطولة الشتاء الثانية للشطرنج السريع تختتم منافساتها بتتويج الفائزين

10/20/2023 2:32:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 10 (كونا) -- اختتمت بطولة الشتاء الثانية للشطرنج السريع التي نظمها النادي الكويتي للألعاب الذهنية منافساتها اليوم الجمعة بتتويج الفائزين.
وحصد المركز الأول اللاعب ادفيك سيريني فاسان تلاه ميتيليش رانجيت ثانيا وجاء نيشان فيذيا صقر ثالثا.
وقال رئيس لجنة التحكيم في البطولة والحكم الدولي خلف العازمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الختام إن البطولة شهدت مشاركة 46 لاعبا ولاعبة وكانت مكونة من سبع جولات لكل جولة مدة لعب 10 دقائق لكل لاعب وبإضافة ثلاث ثوان.
وأشار العازمي الى أن النادي يكثف نشاطه ويضاعف جهوده في التدريب واستيعاب هواة اللعبة تشجيعا لعشاق الشطرنج.(النهاية)

م ي م / ط أ ب




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