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لبنان.. جيش الاحتلال يهاجم بمسيرة بلدة جنوبية ومقاتلاته تحلق فوق (صيدا) و(صور) و(بيروت)

10/20/2023 2:32:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 20 – 10 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الجمعة إن طائرة مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت أطراف بلدة (القليعة) جنوبي لبنان بخمسة صواريخ واخترقت طائراته المقاتلة والاستطلاعية الأجواء فوق مدينة بيروت و(صيدا) وصولا الى (صور) جنوبي لبنان.
وأضافت الوكالة أن جيش الاحتلال أطلق عددا من القذائف الثقيلة باتجاه بلدات (البستان) و(يارون) و(عيتا الشعب) المحاذية للحدود بعد تعرضه لهجوم صاروخي من قبل (المقاومة الاسلامية في لبنان).
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن (المقاومة الإسلامية في لبنان) قولها في بيان إن "مجاهديها" هاجموا بالصواريخ عصر اليوم تجمعا ‏لجنود جيش الاحتلال الاسرائيلي في ثكنة (برانيت) وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة وأوقعوا فيها إصابات عدة بين قتيل وجريح.
وأضاف البيان أن (المقاومة الاسلامية) هاجمت أيضا مواقع جيش الإحتلال الاسرائيلي في (بركة ريشا) و(راميا) بالصواريخ والأسلحة المناسبة.
يذكر أن الحدود اللبنانية الجنوبية تشهد منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) من (قطاع غزة) في السابع من الشهر الجاري توترا عسكريا من حين لآخر من إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة واستهداف مواقع عسكرية لجيش الاحتلال وقصف الأخير بالمدفعية للأراضي اللبنانية. (النهاية)

ك ب ش / م م ج



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