لبنان.. جيش الاحتلال يهاجم بمسيرة بلدة جنوبية ومقاتلاته تحلق فوق (صيدا) و(صور) و(بيروت)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 20 – 10 (كونا) -- قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية اليوم الجمعة إن طائرة مسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت أطراف بلدة (القليعة) جنوبي لبنان بخمسة صواريخ واخترقت طائراته المقاتلة والاستطلاعية الأجواء فوق مدينة بيروت و(صيدا) وصولا الى (صور) جنوبي لبنان.
وأضافت الوكالة أن جيش الاحتلال أطلق عددا من القذائف الثقيلة باتجاه بلدات (البستان) و(يارون) و(عيتا الشعب) المحاذية للحدود بعد تعرضه لهجوم صاروخي من قبل (المقاومة الاسلامية في لبنان).
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن (المقاومة الإسلامية في لبنان) قولها في بيان إن "مجاهديها" هاجموا بالصواريخ عصر اليوم تجمعا لجنود جيش الاحتلال الاسرائيلي في ثكنة (برانيت) وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة وأوقعوا فيها إصابات عدة بين قتيل وجريح.
وأضاف البيان أن (المقاومة الاسلامية) هاجمت أيضا مواقع جيش الإحتلال الاسرائيلي في (بركة ريشا) و(راميا) بالصواريخ والأسلحة المناسبة.
يذكر أن الحدود اللبنانية الجنوبية تشهد منذ انطلاق عملية (طوفان الأقصى) من (قطاع غزة) في السابع من الشهر الجاري توترا عسكريا من حين لآخر من إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة واستهداف مواقع عسكرية لجيش الاحتلال وقصف الأخير بالمدفعية للأراضي اللبنانية. (النهاية)
ك ب ش / م م ج
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