استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال عند حاجز حوارة العسكري

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 20 تشرين الأول(بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد طفل فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عند حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس شمال الضفة الغربية .

وذكرت الوزارة في بيان، أن الطفل عدي فواز منصور من قرية كفر قليل جنوب نابلس، أصيب برصاصة في البطن وجرى نقله للمستشفى، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بجروحه.

وباستشهاد الطفل منصور، يرتفع عدد الشهداء في المحافظات الشمالية منذ بدء العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني الشقيق في السابع من تشرين الأول الجاري، إلى 83 شهيداً.

--(بترا)

م.ف/م ق/ح أ

20/10/2023 21:03:21