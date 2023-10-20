استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال عند حاجز حوارة العسكري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 20 تشرين الأول(بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد طفل فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات عند حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس شمال الضفة الغربية .
وذكرت الوزارة في بيان، أن الطفل عدي فواز منصور من قرية كفر قليل جنوب نابلس، أصيب برصاصة في البطن وجرى نقله للمستشفى، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بجروحه.
وباستشهاد الطفل منصور، يرتفع عدد الشهداء في المحافظات الشمالية منذ بدء العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني الشقيق في السابع من تشرين الأول الجاري، إلى 83 شهيداً.
--(بترا)
م.ف/م ق/ح أ
20/10/2023 21:03:21
MENAFN20102023000117011021ID1107278998
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