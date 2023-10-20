وفد من المركز الأردني لزراعة الأعضاء يزور مستشفى المقاصد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الأول(بترا)- زار وفد من مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء التابع لوزارة الصحة برئاسة الدكتور خضر الرواجفة، مستشفى المقاصد الخيرية، وبحث مع مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر سبل التعاون بينهما.

وأكد الدكتور بني نصر خلال اللقاء الذي حضره مدراء ورؤساء أقسام المستشفى، أهمية التبرع بالأعضاء ودورها في إنقاذ حياة المرضى ومنحهم الأمل في التخلص من عناء العديد من الأمراض.

من جهته، أشار الدكتور الرواجفة إلى التطور السريع الذي حصل في الأردن في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية، مبينا أن وزارة الصحة استندت على مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء كجهة حكومية وحيدة تشرف على تنظيم التبرع ونقل وزراعة الأعضاء البشرية بالتعاون مع المستشفيات المحلية والإقليمية.

وأضاف أن مهام المركز الذي أنشىء في حرم مستشفى البشير تتمثل بالإشراف على برنامج زراعة الأعضاء في جميع أنحاء المملكة، وإنشاء سجل وطني للتبرع بالأعضاء ونقلها وزراعتها، وكذلك التنسيق والمتابعة بجميع حالات الموت السريري، وإصدار النشرات العلمية المختلفة، اضافة لأجراء البحوث والدراسات حول الأمراض المؤدية الى فشل الأعضاء ونقلها وزراعتها.

وأكد الرواجفة أن هناك فتوى شرعية تسمح بالتبرع في الأعضاء كما أنه يوجد موقع إلكتروني على صفحة وزارة الصحة لمن يرغب بالتبرع، موضحا أنه تم تخصيص بطاقة شخصية لمن يرغب بالتبرع وحوافز للمتبرع وعائلته عبارة عن تأمين صحي للمعالجة في مستشفيات وزارة الصحة بشكل مجاني.

وفي ختام اللقاء، دار عصف ذهني بين كوادر المستشفى وفريق المركز الاردني لزراعة الأعضاء حول الفتوى الشرعية وإجراءات نشر التوعية وترسيخ ثقافة التبرع لدى المواطنين، فيما أوعز الدكتور بني نصر إلى وحدة الكمبيوتر بوضع ملصقات في المستشفى تبين أهمية التبرع بالأعضاء.

--(بترا)

ا س/ح أ

20/10/2023 20:25:37