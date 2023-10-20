وفد من المركز الأردني لزراعة الأعضاء يزور مستشفى المقاصد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 تشرين الأول(بترا)- زار وفد من مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء التابع لوزارة الصحة برئاسة الدكتور خضر الرواجفة، مستشفى المقاصد الخيرية، وبحث مع مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر سبل التعاون بينهما.
وأكد الدكتور بني نصر خلال اللقاء الذي حضره مدراء ورؤساء أقسام المستشفى، أهمية التبرع بالأعضاء ودورها في إنقاذ حياة المرضى ومنحهم الأمل في التخلص من عناء العديد من الأمراض.
من جهته، أشار الدكتور الرواجفة إلى التطور السريع الذي حصل في الأردن في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية، مبينا أن وزارة الصحة استندت على مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء كجهة حكومية وحيدة تشرف على تنظيم التبرع ونقل وزراعة الأعضاء البشرية بالتعاون مع المستشفيات المحلية والإقليمية.
وأضاف أن مهام المركز الذي أنشىء في حرم مستشفى البشير تتمثل بالإشراف على برنامج زراعة الأعضاء في جميع أنحاء المملكة، وإنشاء سجل وطني للتبرع بالأعضاء ونقلها وزراعتها، وكذلك التنسيق والمتابعة بجميع حالات الموت السريري، وإصدار النشرات العلمية المختلفة، اضافة لأجراء البحوث والدراسات حول الأمراض المؤدية الى فشل الأعضاء ونقلها وزراعتها.
وأكد الرواجفة أن هناك فتوى شرعية تسمح بالتبرع في الأعضاء كما أنه يوجد موقع إلكتروني على صفحة وزارة الصحة لمن يرغب بالتبرع، موضحا أنه تم تخصيص بطاقة شخصية لمن يرغب بالتبرع وحوافز للمتبرع وعائلته عبارة عن تأمين صحي للمعالجة في مستشفيات وزارة الصحة بشكل مجاني.
وفي ختام اللقاء، دار عصف ذهني بين كوادر المستشفى وفريق المركز الاردني لزراعة الأعضاء حول الفتوى الشرعية وإجراءات نشر التوعية وترسيخ ثقافة التبرع لدى المواطنين، فيما أوعز الدكتور بني نصر إلى وحدة الكمبيوتر بوضع ملصقات في المستشفى تبين أهمية التبرع بالأعضاء.
--(بترا)
ا س/ح أ
20/10/2023 20:25:37
MENAFN20102023000117011021ID1107278997
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.