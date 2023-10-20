الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تستقبل التبرعات لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، إن هناك إقبالاً من مختلف المحافظات على التبرعات النقدية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وأضاف الداوود في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الجمعة، أن أحد الأشخاص تبرع بالأمس بمبلغ 50 ألف دينار نقداً.
ويشار إلى أن شركة البريد الأردني، كانت قد أعلنت عن حملة للتبرعات النقدية والعينية المجانية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تطبيق "أي فواتيركم".
وأعلن بنك الاتحاد عن تبرعه بمبلغ مليون دينار للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من أجل شراء أدوية للمستشفيات الفلسطينية.
كما، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، تبرع الشركة بمبلغ مليون دينار لدعم الجهود الوطنية التي تقوم بها الهيئة الخيرية الهاشمية لتقديم الدعم للأشقاء في غزة.
وأكد، أن هذا التبرع يأتي تعبيراً عن الموقف الأردني الراسخ بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم صمود الأشقاء في فلسطين المحتلة وقطاع غزة .
وعلى صعيد متصل، أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن تبرعها بمبلغ 700 ألف دينار للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لشراء أدوية للمستشفيات الفلسطينية.
كما، أعلنت شركة أمنية للاتصالات، عن تبرعها بمبلغ 50 ألف دينار لصالح الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في الحملة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع التلفزيون الأردني اليوم عبر البث المفتوح، لتجهيز الإمدادات الطبية والإغاثية العاجلة لقطاع غزة.
وبحسب بيان للشركة اليوم، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه، إن هذا الدعم يؤكد وقوفنا مع الجهود التي يبذلها الأردن قيادة وحكومة وشعباً وضرورة توفير المتطلبات الإنسانية التي يحتاجها أهلنا في غزة.
--(بترا)
رش/غ ح/م ق/ح أ
20/10/2023 20:08:40
MENAFN20102023000117011021ID1107278996
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