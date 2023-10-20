الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تستقبل التبرعات لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، إن هناك إقبالاً من مختلف المحافظات على التبرعات النقدية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وأضاف الداوود في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الجمعة، أن أحد الأشخاص تبرع بالأمس بمبلغ 50 ألف دينار نقداً.

ويشار إلى أن شركة البريد الأردني، كانت قد أعلنت عن حملة للتبرعات النقدية والعينية المجانية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تطبيق "أي فواتيركم".

وأعلن بنك الاتحاد عن تبرعه بمبلغ مليون دينار للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية من أجل شراء أدوية للمستشفيات الفلسطينية.

كما، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، تبرع الشركة بمبلغ مليون دينار لدعم الجهود الوطنية التي تقوم بها الهيئة الخيرية الهاشمية لتقديم الدعم للأشقاء في غزة.

وأكد، أن هذا التبرع يأتي تعبيراً عن الموقف الأردني الراسخ بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم صمود الأشقاء في فلسطين المحتلة وقطاع غزة .

وعلى صعيد متصل، أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن تبرعها بمبلغ 700 ألف دينار للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لشراء أدوية للمستشفيات الفلسطينية.

كما، أعلنت شركة أمنية للاتصالات، عن تبرعها بمبلغ 50 ألف دينار لصالح الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في الحملة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع التلفزيون الأردني اليوم عبر البث المفتوح، لتجهيز الإمدادات الطبية والإغاثية العاجلة لقطاع غزة.

وبحسب بيان للشركة اليوم، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه، إن هذا الدعم يؤكد وقوفنا مع الجهود التي يبذلها الأردن قيادة وحكومة وشعباً وضرورة توفير المتطلبات الإنسانية التي يحتاجها أهلنا في غزة.

--(بترا)

رش/غ ح/م ق/ح أ

20/10/2023 20:08:40