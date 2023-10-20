شباب الأردن والسلط يتأهلان لدور ال8 من كأس الأردن

شباب الأردن والسلط يتأهلان لدور ال8 من كأس الأردن
التاريخ
10/20/2023 2:32:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 20 تشرين الأول(بترا)- نجح فريق شباب الأردن لكرة القدم بالعبور لدور الـ 8 من كأس الأردن بعد تغلبه اليوم الجمعة على الصريح بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم ضمن دور الـ 16.
وفي ذات الدور، نجح فريق السلط بالعبور لدور الـ 8 بعد فوزه على الجزيرة بركلات الترجيح بـ 4 ركلات مقابل 2.
ويلتقي في وقت لاحق اليوم الرمثا وصما في ذات الدور.
--(بترا)
ض ع/م ق/ح أ
20/10/2023 19:31:00
MENAFN20102023000117011021ID1107278995
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