شباب الأردن والسلط يتأهلان لدور ال8 من كأس الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الأول(بترا)- نجح فريق شباب الأردن لكرة القدم بالعبور لدور الـ 8 من كأس الأردن بعد تغلبه اليوم الجمعة على الصريح بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم ضمن دور الـ 16.

وفي ذات الدور، نجح فريق السلط بالعبور لدور الـ 8 بعد فوزه على الجزيرة بركلات الترجيح بـ 4 ركلات مقابل 2.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم الرمثا وصما في ذات الدور.

--(بترا)

ض ع/م ق/ح أ

20/10/2023 19:31:00