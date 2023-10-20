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استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في بيتونيا

10/20/2023 2:32:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 20 تشرين الأول (بترا)-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، استشهاد طفل متأثراً بجروح أصيب بها خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيتونيا، غرب رام الله.
وذكرت الوزارة، أن الطفل صهيب إياد الصوص (15 عاماً) استشهد متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر، خلال المواجهات التي اندلعت قرب سجن "عوفر"، في بلدة بيتونيا.
ونقل الطفل إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وخضع لعدة عمليات جراحية إلا أنها فشلت في إنقاذ حياته.
--(بترا)
م.ف/م ق/ح أ
20/10/2023 19:18:05

MENAFN20102023000117011021ID1107278994

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